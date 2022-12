Astori pide sumar fuerzas y no dividir al ala socialdemócrata del FA pensando en candidaturas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Danilo Astori renunció el 15 de noviembre a su banca en el Senado por complicaciones de salud y con este panorama se hace más evidente la pregunta que muchos se hacen desde hace años: ¿cuál es la renovación para la centroizquierda dentro del Frente Amplio?

Cuando se consideraba su renuncia al Parlamento, el senador frenteamplista Mario Bergara destacó que Astori, junto a Tabaré Vázquez y José Mujica, conformaron “una estructura de liderazgo excluyente, en el mejor sentido de la palabra”, que le permitió al Frente Amplio gobernar durante tres períodos consecutivos.



“El dolor no me llevará a dejar de ser un actor político”, había subrayado el exvicepresidente en su carta de renuncia, pero lo cierto es que ya desde hace tiempo hay varios que buscan capitalizar el espacio que se ubica por detrás del PCU y el MPP.



Bergara -uno de estos aspirantes- se juntó con Astori y múltiples sectores bajo el paraguas de Convocatoria Seregnista Progresistas. Sin embargo, el “astoribergarismo” -expresión que acuñó el líder cabildante Guido Manini Ríos- no juega solo dentro del Frente Amplio.



La Vertiente Artiguista y el Nuevo Espacio no se han sumado a Convocatoria, lo mismo que el exsubsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri -cercano durante años a Astori- que busca generar un espacio propio, mientras trabaja en la Intendencia de Montevideo con Carolina Cosse.

“Es bueno impulsar esa impronta seregnista también en otros espacios”, dijo Ferreri a El País, quien llamó ahora a concentrar esfuerzos en crear un programa del Frente “que entusiasme y enamore a la gente”.



El exsindicalista Richard Read anunció que formará un espacio de “izquierda aggiornada”, que podría disputar votos al astorismo y sus aliados. En diálogo con El País, dijo que su adhesión a Convocatoria “está por verse”, aunque aclaró que “hace mucho” que no ve a Bergara.



Astori señaló a El País que Convocatoria apuesta a la “actualización ideológica” del FA, a la “organización democrática” para contemplar las diversas propuestas, así como buscar la “renovación generacional”.



Consultado por la atomización de sectores con ideas similares, Astori sostuvo que hay que “respetar esos intentos, verlos con una actitud positiva e intentar -aunque estemos en organizaciones electoralmente separadas- acumular fuerzas”.



“A mí me parece que hay que recibirlos hospitalariamente, y en todo caso, buscar sumar y no dividir”, remarcó el frenteamplista, quien pidió no hablar ahora de candidaturas porque esta discusión “no es buena para posibilitar la acumulación de fuerzas”.

Mario Bergara. Foto: Estefanía Leal.

Los números

A este esquema de atomización, se suma un escenario poco favorable en las últimas elecciones. El astorismo pasó de unos 205.000 votos en 2014 a unos 75.000 en los pasados comicios, en los que otros sectores también perdieron votos, mientras que se consolidó la alianza de Bergara.



“Si el Frente Amplio quiere volver a ganar, necesita crecer por la centroizquierda con figuras que atraigan y que tengan discursos razonables para lo que la opinión pública está dispuesta a aceptar”, destacó en diálogo con El País Mariana Pomiés, directora de la consultora Cifra.



En esa línea, Rafael Porzecanski, director de opinión pública de la consultora Opción, dijo a El País que “sigue existiendo un segmento relevante del electorado que busca dentro del espectro político una opción entre el centro y la centro izquierda”, con una oferta dentro del FA que “se está rediseñando”. Acotó que el segmento “en algunos casos está afín con el FA o puede fluctuar entre las opciones más a la izquierda del bloque de la coalición”, lo cual suma otro desafío.



Entre quienes votarían al FA en las elecciones 2024, el 4% apoya a Bergara, de acuerdo a la encuesta de Opción presentada a fines de noviembre. Bergara no confirmó que intentaría crear una candidatura propia, pero tampoco ha seguido el camino de Read y dirigentes más cercanos a Astori, que han señalado que una opción podría ser acompañar la candidatura del intendente canario Yamandú Orsi, que pertenece al MPP. El líder de Fuerza Renovadora sí planteó que trabajará para consolidar una opción propia que surja del espacio socialdemócrata.



Ese 4% es el menor registro del año para el exministro de Economía que durante 2022 no superó el 9% de adhesión y se mantuvo siempre en el cuarto lugar, por debajo de Óscar Andrade, y por encima de Andrés Lima.



Porzecanski puntualizó que esta foto se debe a la “polarización” entre Orsi y Cosse, que absorben la mayoría del electorado frenteamplista. El “riesgo mayor”, para el analista, es que el economista “no se posicione con suficiente fuerza” de cara a la elección parlamentaria.

Tanto Pomiés como Porzecanski coinciden que “no es sencillo” sustituir a una figura con el nivel de posicionamiento de Astori. El contador, por su peso político, “no ha permitido que crezcan sus sucesores”, dijo la directora de Cifra, que aseguró que esto también le pasó a Vázquez y Mujica.



El exvicepresidente en los años 90 “supo tener un perfil más marcado de diferenciación a la interna del Frente Amplio” frente a Bergara, destacó el experto. Para Pomiés, el economista “no tiene la autoridad moral que tenía Astori dentro del FA, que le pegaban, no lo querían, pero entendían que tenían que seguir sus lineamientos”. Puntualizó, además, que “ha sido un líder con muy poco reconocimiento dentro del FA, pese a que le ha aportado mucho”.



La directora de Cifra agregó que Bergara “es una figura que no tiene tanta popularidad, pero tampoco genera tantas antipatías”. Su estilo “distinto”, dijo, “no quiere decir que no pueda generar su liderazgo”.



Mirando a una posible precandidatura presidencial de Bergara, Pomiés consideró que este tiene “intenciones”, pero aclaró: “No estoy diciendo ni que tenga chances o posibilidades, hasta ahora ha trabajado para ser también uno de los candidatos posibles. Ni siquiera sé si todo el sector socialdemócrata lo apoyaría”.

Este es un aspecto que también pone sobre la mesa Porzecanski. “Están surgiendo sectores con un cariz socialdemócrata por fuera de Convocatoria y hay que ver cuál puede ser el impacto ahí, tanto en una elección interna como en la de octubre”, sostuvo.



De todos modos, Bergara remarcó el 8 de noviembre a En Perspectiva (Radiomundo) que Convocatoria es una pata “fundamental” y “diferente” en el FA. Aclaró, además, que no busca posicionarse como el espacio que “le resuelve el área económica al FA: estamos para conducir todo el gobierno”, dijo.



Porzecanski planteó que es “muy difícil” que actualmente Bergara tenga chances competitivas en la carrera presidencial. No obstante, los analistas coincidieron en que su posible precandidatura -que se definiría en marzo próximo- podría ser sí una demostración de fuerza de su sector. “A veces la candidaturas se ponen no tanto pensando que van a lograrlo sino para generar a la interna movimiento para tener más peso en la alianza con alguno de los dos”, dijo, en referencia a Cosse y Orsi.



Otro elemento a la hora de considerar es la representación que puedan tener en el próximo parlamento. Bergara destacó en el programa radial que si Convocatoria hubiera estado vigente en 2019 hubieran obtenido el “doble de diputados” por la ingeniería electoral, que no permite la acumulación de sublemas en diputados, pero sí en senadores.

Pomiés consideró “necesaria” la reconstrucción del ala socialdemócrata para el FA, pero puntualizó que “están todos tratando de construir sus propios liderazgos y eso no invita a la colaboración”. Mientras que el experto planteó que si bien “tener una oferta más rica de propuestas similares al elector le puede dar de algún modo una mayor capacidad de encontrar el tono justo que prefiere, para los sectores tener competencia puede ser un problema porque justamente ese nicho al que se busca alcanzar puede quedar más fragmentado y esparcido”.



Para Porzekanski, el electorado frenteamplista “no está más volcado a la izquierda que años anteriores” y existe una “demanda” por sectores de centro y centro izquierda. Pomiés insistió que el FA “necesita de ese espacio, llámese Bergara o quien sea, que es fundamental para cualquier partido”.