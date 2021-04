Para Astori hay "compañeros y compañeras que están soñando con su candidatura presidencial"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador y exvicepresidente frenteamplista Danilo Astori criticó que "ya hay algunos compañeros y compañeras que están soñando con su candidatura presidencial en las próximas elecciones".

"Eso en vez de ayudar perjudica a conformar un Frente Amplio digno de una oposición constructiva, profunda, rigurosa, clara, y que le llegue a la gente. Vamos a entendernos, uno de los problemas políticos electorales que tuvo el Frente Amplio en las últimas elecciones fueron sus dificultades para llegarle a la gente, algo que se veía antes de la elección y ahora se aprecia con un poco más de agudeza, porque estamos en la oposición", dijo en diálogo con el semanario Búsqueda.

Para Astori esta situación "se ve a las claras". "Hay compañeros y compañeras que están, a las claras, actuando en función de aspiraciones electorales. Y eso hace que la calidad de la política que se practica no sea la que el país necesita hoy, sobre todo en tiempos de necesidad de unidad nacional. Entre otras, hay como una especie de vaivén de posturas en función de la conveniencia del momento inmediato, hay una suerte de inmediatismo en las posiciones que muchos compañeros o compañeras lanzan hacia el resto de la sociedad y, sobre todo, al gobierno. Son posiciones que carecen de una visión de largo plazo, de una visión estratégica de país que me parece que se necesita mucho de parte de la oposición", indicó.



"El gobierno hizo su campaña electoral, la ganó, comprometió un programa con la ciudadanía que está intentando cumplir, aunque ha incurrido en algunas contradicciones. Pero el Frente Amplio, que tenía un programa y perdió, ¿qué ofrece ahora para el futuro estratégicamente hablando? Esa es la pregunta. Lo que veo es que hay muchas declaraciones sobre todo intentando generar efectos políticos que están muy enfermas de cortoplacismo", sumó.



Consultado sobre las figuras de los intendentes Carolina Cosse (Montevideo), Yamandú Orsi (Canelones) y Andrés Lima (Salto), manifestó que no quiere realizar "referencias personales" porque podrían generar "malestares".



El análisis interno que hizo Astori sobre el Frente Amplio fue luego de que lo consultaron acerca de las declaraciones que el presidente Luis Lacalle Pou hizo al diario argentino La Nación explicando su vínculo con la coalición de izquierda. "Es muy difícil saber qué es el Frente Amplio y quién es el Frente Amplio", señaló el mandatario.



Ante esto, Astori contestó: "Empiezo por decir que jamás debió haber dicho eso fuera del país y faltándole el respeto, como se lo faltó, al Frente Amplio. Me pareció muy grave y es un síntoma importante de esa soberbia que le marco al presidente. En segundo lugar, tengo que señalar que el Frente Amplio tiene problemas para ser oposición, sin duda. Y una parte de esos problemas importantes es que no ha definido por dónde va a avanzar su proceso de autocrítica, de análisis de los resultados políticos obtenidos hasta ahora, y la emisión de mensajes de liderazgo. Eso no está resuelto en el Frente. La renovación tiene que ser ante todo ideológica. Naturalmente, también generacional".



"Cuando Lacalle dice 'no sé quién es el Frente Amplio', además de una actitud irrespetuosa en la que un presidente no puede incurrir, y mucho menos desde el exterior, tiene en el fondo de su significado una relación importante con lo que es el Frente Amplio hoy", agregó.