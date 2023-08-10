Arresto a rigor para oficial de la Fuerza Aérea que se vuelve de EE.UU. por masturbarse en clase por Zoom

Redacción El País

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Luis Heber De León, explicó este jueves la situación en torno al oficial superior que, durante una clase por Zoom en un curso que realizaba en Estados Unidos, se masturbó y fue retirado del curso.

Comentó que el oficial superior “tuvo una conducta impropia” durante “una clase virtual” en el Colegio Interamericano de Defensa y “fue separado del curso”. Por ello el Ministerio de Defensa Nacional decidió terminar con esa misión y “replegarlo”, es decir, solicitarle que regrese a Uruguay, viaje que ya emprendió.

“Lo que se va hacer ahora es tomar las sanciones que marca la ley, la máxima que se pueda aplicar de acuerdo a la reglamentación”, dijo y luego agregó que se trata de un arresto a rigor, que implica que quedará “en una unidad excluido” hasta una fecha que “se determine”. “Son sanciones militares”, aclaró.

También se iniciará “una instrucción sumaria” y después será enviado al Tribunal de Ética de las fuerzas armadas.

De León contó que fue el mismo oficial quien informó a sus superiores en Uruguay que había sido “observado por el que dirigía ese curso”, que era de Inteligencia.

Consultado en una rueda de prensa consignada por Subrayado, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea dijo que la institución “no queda muy bien” a nivel internacional, aunque aclaró que “estas acciones son de personas, uno no puede prever que pasen estas cosas”. En este sentido, señaló que se trata de un oficial superior, cargo en general ostentado por “personas que están al final de la carrera”.

Y por esa misma razón, las posibilidades una vez que termine el sumario son que “se le dé de baja o que pase a retiro voluntario”.