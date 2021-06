Argimón visitó refugio y saludó a efectivos que participan del Operativo Frío Polar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta Beatriz Argimón visitó este martes de noche un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Ciudad Vieja y saludó a los efectivos que participan el operativo Ola de Frío Polar previsto hasta mañana miércoles ante las bajas temperaturas, que implica el trabajo coordinado de varias carteras.

"Es algo que no hago por primera vez, ya lo he hecho en otros años", comenzó destacando la vicepresidenta en rueda de prensa. "Me interesa mucho conocer la realidad en estas instancias donde el Estado tiene que tender la mano a compatriotas en situaciones muy difíciles. Me gusta verlo en el territorio", añadió.

Respecto a la adhesión de las personas en situación de calle ante estos operativos, Argimón destacó: "Hay distintas reacciones. Muchas veces se encuentran personas que están reticentes a ir a los refugios. En estos días esa reacción ha cambiado, y algunos compatriotas vienen directamente a la salida de este operativo y ya de por sí se suben a los ómnibus, o van directo a los refugios".

La vicepresidenta expresó que "independientemente" de este trabajo por los fríos intensos, los equipos "deben seguir saliendo en la búsqueda de compatriotas porque siempre hay compatriotas que pueden estar en calle".



En esta instancia, además, estuvo presente el ministrio del Interior, Luis Alberto Heber, y el director de Convivencia Ciudadana, Santiago González.

El Mides tuvo el domingo un récord de asistencias en refugios de todo el país, cuando se atendió un total de 3.900 personas. "Lo que se está promoviendo es que los refugios que funcionan por la noche operen durante el día también, a los efectos de que las personas no tengan la necesidad de dejarlos y exponerse al frío", expresó este lunes el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema.

El operativo Frío Polar, que se inició el domingo ante la ola de frío anunciada por Inumet, se realiza de forma articulada entre el Mides, el Ministerio del Interior, los Centros de Emergencia Departamentales y la sociedad civil, que puede denunciar los casos de personas en la intemperie.