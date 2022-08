Argimón dice que entrega de pasaporte a Marset "sorprendió" y espera "explicaciones" de ministros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, comparecerán ante el Senado por haber expedido a fines de octubre del año pasado un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset. Consultada por la interpelación, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo que la coalición votó a favor: "Esperamos mañana que ambos ministros den las explicaciones del caso".

"Nos parece importante que cuando hay temas de preocupación se transparente la información y qué mejor lugar (para hacerlo) que el Parlamento nacional", agregó en rueda de prensa, al asistir al partido entre Peñarol y Benfica por la copa Intercontinental Sub 20.



Sobre la entrega del pasaporte a Marset, Argimón explicó: "Creo que es una forma que nos sorprendió, de pronto por no conocer los decretos que amparan el tema de la situación de un uruguayo que está en el exterior y cómo la diplomacia no puede dejar a un compatriota nuestro sin identificación. Y el tema de los plazos, que no todo el mundo lo tiene presente".



Por otra parte, consultada por la reunión de Carolina Ache con Alejandro Balbi, abogado del arcotraficante, la vicepresidenta dijo que "Ache ya salió a aclarar qué fue lo que ocurrió y fue un episodio puntual que no hace a la esencia" del caso.



Este lunes, antes de la interpelación, la vicepresidenta coordinó una reunión de los senadores tanto de la coalición de gobierno como de la oposición.