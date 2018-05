Blancos críticos con "algunas corrientes" del PIT-CNT que crean "falsas expectativas" 

En el Día Internacional de los Trabajadores, el área de Asuntos Sociales perteneciente al Partido Nacional emitió un comunicado en el que cuestiona el desempeño del Poder Ejecutivo frente a las demandas del sector obrero.



Según se puede leer, aseguran que las reivindicaciones sociales, lejos de ser una guía para el Gobierno, son una molestia. También expresa el documento que no se comparte el hecho de que algunas corrientes del PIT- CNT apoyen un programa de gobierno "que no tiene reparos en predicar una cosa creando falsas expectativas y terminar aplicando otra, haciéndole trampas al trabajador público (...)"



Además, se pone en tela de juicio temas como la educación, la salud y la seguridad. Sostienen en el documento que hay docentes y maestros mal remunerados y reclaman el hecho de que no haya un inversión pública adecuada para mejorar la situación de varios centros educativos, lo que hace que se fomente "la ignorancia de los más necesitados".



En el texto, que firman Luis A. Costa (Sector Sindical) y Eduardo Fernández Botti (Secretario General), se reclama que en salud faltan funcionarios, así como respuestas en el sistema de atención que han derivado en "hechos lamentables" que junto con la crisis del Hospital de Clínicas, muestran la "ineficiencia" en la gestión.