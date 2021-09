Antel dio a conocer el informe de la Jutep sobre el Antel Arena: sepa qué dice

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según se informa en la página web de Antel, este martes la empresa recibió por parte de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) su resolución a raíz del informe de auditoría externa practicada respecto al “Complejo Multifuncional Antel Arena”.

Según el texto, la Junta determinó que "se constató violación a principios y normas de conducta" que pueden "configurar falta administrativa", "sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados".



El documento indica que las conclusiones que se sacan están fundadas en las evidencias logradas por el auditor externo contratado por Antel, "las que se considerarán suficientes conforme el requerimiento del organismo en cuanto a determinar posibles violaciones a los principios y normas éticas contenidas en las disposiciones vigentes sobre la conducta debida de los funcionarios públicos".



Entre otros puntos, el documento señala, basándose en la auditoría externa, que "una vez recogida toda la información a la que pudo acceder, el costo total de la obra en cuestión fue de US$ 119.721.147" y que "la gestión del proyecto fue parcial en todo momento, desde que 'no contempló el aspecto financiero' del mismo. La propia consultora contratada por Antel no pudo establecer un análisis de flujo de fondos, lo que impide constatar si aquellos resultaron suficientes para la ejecución del proyecto, señalando que 'no tuvieron acceso al presupuesto general del proyecto por razones de confidencialidad".

"Conforme a lo expresado por quien se desempeñara como gerente general de Antel en la época, consultado sobre si había un presupuesto financiero general del proyecto en el que se estimara el total de la inversión, contestó que, si tal documento existió, el no tuvo acceso al mismo", agrega el texto.



Asimismo, el documento de la Jutep apunta que el hecho de que todas las actuaciones relacionadas con el Antel Arena hayan sido "declaradas reservadas por el plazo de 10 años, implicó dejar de lado el principio rector en materia de contratación administrativa, cual es el de publicidad y transparencia de gestión".



"En relación a las contrataciones públicas efectuadas por Antel en el marco de la construcción, instalación y funcionamiento del Antel Arena, analizadas en su conjunto, llevan a concluir que la Administración no se sujetó al ordenamiento jurídico vigente, vulneró los principios generales de Derecho que rigen al obrar administrativo y los específicos de la contratación administrativa que dispone el TOCAF".

"Si Antel contrató un gerenciador privado y no contó con un mecanismo de control sobre las decisiones de aquel en materia de gastos y contrataciones o le impidió a su gerente general acceder al presupuesto financiero del proyecto, o no contó con un cronograma maestro y plan de negocios completos aplicables a la obra, su mecanismo interno de control, de existir, falló y no fue eficiente en la ocasión", indica el documento.



Tomando en cuenta las pérdidas establecidas por la auditoría externa, señala la Jutep: "Siendo ello así, no resulta difícil calificar negativamente el proceder de la administración en cuanto al respeto de los principios de eficiencia y eficacia y al manejo de los recursos públicos puestos a su custodia. El sistema inadecuado o inexistente de control interno falló pues, de haberse ejercido correctamente en atención a una obra de semejante porte, seguramente hubiese evitado algunos de los resultados negativos que se han evidenciado en las labores de auditoría".



"Todo lo que viene de verse en los considerandos precedentes, puede englobarse en la violación de Antel de un precepto de rango constitucional, de un derecho de todo administrado y de un principio rector básico que debe inspirar a todo administrador público: la buena administración", dice el informe de la Jutep.



"No puede sino concluirse en que la buena administración, tanto en la gestión financiera como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines estuvo ausente en este proyecto, conforme la evidencia lograda por el auditor externo", agrega.

Este es el informe completo