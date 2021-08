Antel Arena generó pérdidas por casi US$ 4 millones desde su inauguración hasta el primer semestre de 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El complejo Antel Arena generó pérdidas de US$ 3,7 millones desde su inauguración en noviembre de 2018 hasta el primer semestre de 2020, según informó hoy El Observador y pudo constatar El País con datos de la auditoría.



Los números surgen de la auditoría realizada por la consultora Ecovis Uruguay, que realizó dos informes: uno con fecha del 21 de diciembre de 2021 y otro al 2 de junio de este año.



Del segundo informe se desprende que la pérdida total es de $ 137.377.228 (US$3.748.408) a lo largo de esos primeros 20 meses. Ese dinero se distribuye en US$ 787.782 durante los dos últimos meses de 2018, US$ 1.758.627 en todo 2019 y US$ 1.201.999 en el primer semestre de 2020. Esta cifra total de casi US$ 4 millones surge de gastos operativos y no operativos del Antel Arena.

El informe de Ecovis señala: “Comparativamente con lo presupuestado, en 2019 los ingresos reales fueron 13% mayores a los presupuestados. En el primer semestre de 2020 los ingresos fueron 3,86% mayor a los presupuestados a pesar de la suspensión de todos los eventos y espectáculos en virtud de la declaración de emergencia decretada por el gobierno a partir del 13 de marzo de 2020”.



El informe indica además que si bien los ingresos son mayores, no se traducen en "mejor resultado" porque "también los gastos fueron mayores a los presupuestados en un 8% en 2019 y un 14% en 2020”.