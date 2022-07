Andrés Lima busca crecer en el interior y ser el referente del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si uno llega de improviso a un acto político del intendente de Salto, Andrés Lima, queda sorprendido. Sucedió durante la campaña electoral tres años atrás, cuando Daniel Martínez encabezaba la fórmula frenteamplista y en medio de una gira por el norte del país, un día viernes y por la noche, la agenda marcó una actividad en la capital salteña. La mayoría de los militantes llevaban banderas del Frente Amplio y de la entonces agrupación local de Lima, los bombos retumbaban en el salón, así como los cánticos que suelen entonar las hinchadas de fútbol reversionados para respaldar al intendente.

Lima sabe que no puede ser reelecto, ya que está cumpliendo su segundo mandato consecutivo, y por eso hoy apunta a aprovechar ese fervor que causa en algunos de sus militantes para consolidar su liderazgo desde el interior del país, donde el Frente Amplio perdió presencia en el último ciclo electoral y donde ha venido trabajando, con estrategia y también recursos, para recuperar pisada.



A eso apuesta aunque entiende que tendrá obstáculos, incluso, desde su propia fuerza política. En enero de 2021, en entrevista con el semanario Búsqueda, Lima aseguró que la coalición de izquierda le tenía “temor” a los liderazgos locales.

Andrés Lima El intendente de Salto encabezó la lista 1813 de la Liga Federal en las elecciones internas del Frente Amplio. Obtuvo 7.419 votos en todo el país, siendo el departamento salteño donde registró más sufragios (4.853). Luego le siguió Montevideo, donde recibió 568, Artigas con 324, Maldonado con 318, Canelones con 247, Tacuarembó donde alcanzó los 245 y Durazno donde tuvo 242.

“El Frente tiene otro problema, basta que en algún momento aparezca un compañero o compañera levantando cabeza, creciendo y enseguida surge el interés por voltearlo, por no dejar que se desarrolle”, afirmó en aquel entonces.



El primer paso lo dio de cara a las elecciones internas del Frente Amplio. Allí concretó una alianza con la Liga Federal -sector de alcance nacional que lideraba el exdiputado Darío Pérez- y pasó a ser la figura de mayor peso. De hecho, encabezó la lista al Plenario Nacional de la coalición de izquierda.



En aquel entonces la Liga Federal apoyó la candidatura de la exsenadora Ivonne Passada. Pese a que la postulante terminó última el sector, tuvo una buena votación, quedando ubicado en quinto lugar detrás del Partido Comunista, el Movimiento de Participación Popular (MPP), Convocatoria Seregnista Progresistas y el Partido Socialista -que lo superó por solo 83 votos.



Luego, hacia fines de 2021, consolidó un espacio más amplio, el Encuentro Federal Artiguista y desde allí no ha dejado de trillar todo el país.

El intendente evalúa la posibilidad de una candidatura propia, según sus allegados.

No es ajeno para los dirigentes frenteamplistas que Lima está recorriendo el país. El jueves, por ejemplo, se reunió con vecinos de Solymar en Canelones. El lunes estuvo recorriendo Carmelo junto a referentes de Colonia y el domingo anterior en la localidad de Juan Lacaze. A principios de mes visitó la ciudad sanducera de Guichón. También estuvo en Melo, Cerro Largo. Y la lista continúa. En todos esos encuentros, algunos entre cinco participantes y otros con decenas, Lima apuntaló alianzas con dirigentes locales.



Allegados al intendente reconocieron que no descarta impulsar una candidatura propia en la interna frentista hacia las elecciones en 2024. “Está construyendo un amplio respaldo a nivel local en el interior”, aseguró uno de los consultados.



Y competir en comicios internos le permitiría marcar un espacio propio en la coalición de izquierda.



En la dirigencia del Frente Amplio dicen que Lima “evaluará hasta último momento” apoyar una candidatura. Las opciones que su sector tiene sobre la mesa no salen de los otros intendentes frentistas, Yamandú Orsi (Canelones) y Carolina Cosse (Montevideo).



Las fuentes reconocieron que hay un acercamiento con Cosse aunque descartan que haya una alianza definida.

“Ni Yamandú, ni Carolina; sin alianzas”

A la hora de hablar con El País, el intendente Andrés Lima insiste en que no quiere adelantarse a los acontecimientos, que falta mucho para 2024 y que por ahora está centrado en su trabajo político a través de su nueva agrupación.



-¿Evalúa una alianza con Yamandú Orsi o Carolina Cosse de cara a 2024?



-Por ahora ninguna alianza, ni con Yamandú, ni con Carolina. Queremos centrarnos exclusivamente en nuestro trabajo político.



-¿Piensa en una candidatura propia?



-El EnFA (Encuentro Federal Artiguista) solo tiene 8 meses de vida política. En 2024 definiremos qué hacemos en función de la estructura que logremos armar.



-¿Cómo se formó el EnFA?



-En julio del año pasado el Pato (Santiago) Mier, diputado e integrante de la Liga Federal me invitó a ser parte. Acepté sabiendo que no estaba Darío Pérez y que no volvería. Luego hicimos la presentación en la Huella de Seregni. Después aparecieron algunas agrupaciones departamentales, mientras yo recorría el país, que querían sumarse pero manteniendo su identidad, sus números, su forma de trabajar y su trabajo en el territorio. Y ahí fue que surgió el EnFA, que presentamos en noviembre, y es una federación de agrupaciones, en su mayor parte departamentales del interior. El objetivo es hacer crecer al Frente Amplio en el interior, porque está claro que si vota bien en Montevideo y Canelones, si no mejora en el interior, no va a llegar.