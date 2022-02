"Salen remeras, Astoribergarismo" y "Andrade se fue a 1985": reacciones al debate por la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El debate entre los senadores Oscar Andrade (Frente Amplio) y Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) abrió a su vez otro ida y vuelta en las redes sociales y fueron varios los políticos que se expresaron durante y después del evento televisivo, que se realizó en Florida, en la noche de este martes.

Uno de ellos fue el senador frenteamplista Alejandro Sánchez, quien fue citado por Manini al referirse al mercado inmobiliario y los alquileres. “Citame bien”, le dijo al representante de la coalición de gobierno.

Lo que dije y repito es que esta ley solo le sirve a los especuladores, no le sirve ni a los inquilinos ni a los pequeños propietarios que tienen una casa para alquilar. #CitameBienManini y vamo arriba el @Oandradelallana! — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) February 23, 2022

Uno de los puntos más destacados en las redes tras el debate fue el término "astoribergarismo" que utilizó Guido Manini Ríos. La palabra se transformó en tendencia y una de las que lo mencionó con humor fue la senadora y exministra Liliam Kechichian.

Salen remeras

ASTORIBERGARISMO!! — Liliam Kechichian. Senadora (@likechichian) February 23, 2022

Por su parte, el diputado por Asamblea Uruguay José Carlos Mahía valoró los argumentos expuestos por Andrade y criticó los de Manini, de quien aseguró que pensó más en las próximas elecciones.

Un debate sin agresiones ni agravios, lo que es bueno.

Muy buenos fundamentos de @Oandradelallana, en particular en Educación.

El Senador Manini Ríos pensó mucho más en 2024 que en los 135artículos de la Luc.

Promovemos un debate de ideas para la gente decida.#votosi. — José Carlos Mahía (@JoseCarlosMahia) February 23, 2022

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, elogió a su correligionario de Cabildo Abierto. "Clarísimo @GuidoManiniRios en el debate. No derogamos, no más falacias, no más dilemas de falsa oposición", escribió.

22.2.22 Clarísimo @GuidoManiniRios en el debate. No derogamos, no más falacias, no más dilemas de falsa oposición. Con @Cabildo_UY y la Coalición Republicana vamos a votar por el futuro de los más débiles y humildes. — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) February 23, 2022

El encargado de la campaña por el "SÍ", Esteban Valenti, opinó sobre los argumentos expuestos por Andrade y criticó los de Manini diciendo que casi no defendió al gobierno. "Le faltó llamar a votar a Cabildo Abierto", apuntó.

Manini defendió la LUC y casi nada al gobierno y atacó frontalmente a los gobiernos del FA. Le faltó llamar a votar a Cabildo Abierto. — Esteban Valenti (@ValentiEsteban) February 23, 2022

Además, agregó sobre Manini.

Algo qué hay que reconocerle a Manini, no hizo anticomunismo. — Esteban Valenti (@ValentiEsteban) February 23, 2022

El diputado cabildante Álvaro Perrone opinó sobre los dichos del senador Andrade y criticó su postura acerca de los dineros públicos. "Todo lo arregla con más presupuesto, nunca explica de donde sale el dinero", sostuvo.

Andrade @Oandradelallana todo lo arregla con más presupuesto, nunca explica de donde sale el dinero. — Alvaro Perrone 5️⃣1️⃣0️⃣ (@APerrone510) February 23, 2022

Mientras Andrade se fue al año 1985 la diputada tuiteaba esto. https://t.co/YY1Aqi9iUu — Alvaro Perrone 5️⃣1️⃣0️⃣ (@APerrone510) February 23, 2022

En su cuenta de Twitter, la diputada comunista Micaela Melgar, destacó una de las frases de Andrade durante el debate.

💗 “Capaz no tienen nada contra los sindicatos pero la verdad no se les nota” 💗 — Mica Melgar (@MicaMelgar) February 23, 2022

El senador nacionalista Sebastián da Silva, en tanto, criticó a Andrade y lo calificó de "previsible".

Andrade es tan previsible, tira datos incontrastables , habla hasta de Viena. Una lastima que no haya querido debatir en Blanquillo . — Sebastian Da Silva (@camboue) February 23, 2022

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, también se expresó y saludó a su compañero de partido, Oscar Andrade.

Muy bien @Oandradelallana

Abrazo grande, muy grande.

Viva la democracia. — Carolina Cosse (@CosseCarolina) February 23, 2022

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, resaltó la actuación de Manini Ríos "en su defensa de la LUC, una ley que es herramienta de reforma en áreas clave en beneficio de todos y sobre todo, cómo recalcó, de los más vulnerables".

Bien @GuidoManiniRios en su defensa de la LUC, una ley que es herramienta de reforma en áreas clave en beneficio de todos y sobre todo, cómo recalcó , de los más vulnerables. — Carolina Ache Batlle (@CarolinaAche) February 23, 2022

Mario Bergara, actual senador y exministro de Economía, también criticado por Manini en el debate, valoró que se realicen estos intercambios y destacó la actuación de su compañero de partido, Oscar Andrade.