Ancap resolvió no renovar convenio colectivo y convocar al sindicato a "negociar uno nuevo"

Ancap comunicó este martes que resolvió "no renovar" el convenio colectivo y llamar al sindicato Federación Ancap a "negociar uno nuevo que incluya la reglamentación de la carrera horizontal para los funcionarios".

"El directorio resolvió no renovar el Acuerdo Marco para un Convenio Colectivo del año 2000 (que se basara en el firmado en 1993) y acuerdos complementarios, convocando al sindicato a negociar uno nuevo que incluya la reglamentación de la carrera horizontal para los funcionarios", indica el documento.

Ancap "entiende que el espíritu y metas propuestas en esos documentos no se están cumpliendo", y "en efecto, las relaciones empresa-gremio no se ajustan a lo oportunamente acordado, evidenciando un conjunto importante de planteos sindicales que rápidamente escalan de los ámbitos de negociación a posiciones de conflicto, contrarios a las decisiones que legítimamente corresponden a la empresa".



"Se constata una aplicación frecuente y excesiva de medidas distorsivas, que decididos en ámbitos sectoriales impactan a otras áreas e impiden la normal y eficiente operación, generando importantes sobrecostos en un entorno cada vez más exigente y competitivo", remarca el texto de Ancap.



Además, el directorio de Ancap informó que resolvió "dar por finalizado a partir del 31 de agosto el alquiler del barco Malva H, propiedad de un armador extranjero", con el fin de alcanzar un ahorro de más de US$ 2 millones por año.



"El suministro de combustibles a las plantas del litoral (Juan Lacaze y Paysandú) se mantendrá reorganizando la operativa de las barcazas y el empujador de ANCAP, complementada con operativas de camiones cisterna que alternarán el transporte de gasolina hacia el norte del país y etanol al sur", puntualiza la empresa.



También se mandató negociar "la salida de ANCAP de la empresa Talobras, una sociedad creada en 2012 entre el operador del aeropuerto de Carrasco y la distribuidora Petrobras, hoy DISA", de capitales españoles.



En ambos casos se dispuso "comunicar las decisiones al sindicato de funcionarios de ANCAP y negociar la reubicación de todos los empleados involucrados para reforzar otras actividades logísticas críticas para el abastecimiento a la población".