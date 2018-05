Ancap admite que el valor del crudo supera la referencia con que fija precio de combustibles

Ancap estudiará nuevamente en junio el precio de los combustibles y reconoce que el precio del petróleo, una de las dos variables tomadas en cuenta para determinar su nivel, está “claramente” por encima de la referencia que se tomó en oportunidad del último incremento, dijo a El País la presidente de la empresa, Marta Jara.



En su último aumento Ancap fijó una referencia para el precio del petróleo de US$63 y un dólar a US$30,5. El dólar promedio interbancario cerró ayer a $29,959, lo que supuso un incremento del 2,07% respecto al cierre del lunes.



“El precio del crudo promedio si miramos lo transcurrido del año y los futuros está en promedio en US$72, claramente es bastante más alto” que la referencia, explicó Jara.

“El tipo de cambio pega casi más que el crudo. Los precios que tenemos están como bien. Pero ahora con este aumento del dólar va a haber que seguir mirándolo”, agregó.



“Me interesa resaltar que esto es transparente. Ancap no va a trasladar otras incidencias que no sean estas dos variables (el dólar y el precio del petróleo)”, aseguró.



“Hemos incorporado en nuestros planes una mejora de eficiencia de US$25 millones en nuestros costos de base. Eso lo tenemos que lograr. No tenemos un mecanismo que permita trasladar una desviación en ese sentido a las tarifas”, señalo la presidente de Ancap.

El 1 de enero pasado el gasoil subió 4,8% y las naftas 9,8%.