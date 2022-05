Analizan crear partido político en Un Solo Uruguay para próximas elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intención no es inédita, pero ahora lo piensan y plantean con más fuerza. El movimiento Un Solo Uruguay, que reunió a su comité ejecutivo ayer en Maldonado, decidió plantear a sus afiliados la posibilidad de constituirse como un nuevo partido político para competir en las próximas elecciones nacionales.

El planteo será analizado por cada una de las juntas departamentales del país, aunque no se marcó un plazo para tomar la decisión.



Un Solo Uruguay fue el movimiento que surgió de un grupo de productores agropecuarios que, inicialmente, se identificaron con el nombre de: “Autoconvocados”. La iniciativa fue para reclamar medidas para el sector al entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez (Frente Amplio). Incluso parte de sus integrantes tuvieron un altercado con el jefe de Estado frente al Ministerio de Ganadería, y una de las frases que le dijeron fue: “Nos vemos en las urnas”.

Un Solo Uruguay organizó un acto multitudinario en enero de 2018, y lo repitieron en 2019. En aquellas instancias asistieron a escuchar su proclama varios de los candidatos que compitieron en la elección de 2019, entre ellos quien resultó electo, el blanco Luis Lacalle Pou.



El dirigente de Un Solo Uruguay Guillermo Franchi dijo a El País que vuelve a estar sobre la mesa de discusión del movimiento la idea de conformar un partido político. Y que esta vez el planteo surge con mayor intensidad.



“Pese a que hemos intentado siempre ser un movimiento social apartidario, hay temas que para el movimiento son cruciales, pero lamentablemente van pasando los años y no vemos un avance en ese sentido. La gente se empieza a replantear qué hacer. Si seguir reclamando en esta línea o intentar constituir una fuerza política”, dijo Franchi.



El dirigente remarcó que Un Solo Uruguay tenía “esperanzas de que el nuevo gobierno de Lacalle Pou fuese más sensible a los planteos de los productores”, pero señaló que con el paso del tiempo están observando la falta de decisiones para hacer mover la producción del país.



De dar el paso a constituirse en partido político, Franchi aclaró que no se identificarían “ni con la izquierda ni con la derecha”.



“Pero tampoco con el centro. Somos profundamente nacionalistas, pero no del Partido Nacional. Nacionalistas de la nación. La visión nuestra no tiene nada que ver con ideologías, ni con utopías, ni dogmatismos ni nada. Se enfoca en los problemas estructurales del Uruguay, sin pertenecer a la derecha ni a la izquierda”, remarcó el vocero de Un Solo Uruguay.