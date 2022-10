Ambiente multó al menos 16 veces a UPM: montos, fechas y motivos de las sanciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La empresa UPM acumula al menos 16 sanciones e intimaciones del Ministerio de Ambiente. La última sucedió el viernes pasado, cuando la cartera resolvió accionar por la contaminación de la cañada y arroyo Santana, en Paysandú, a través del uso de agroquímicos en un vivero. Sin contar la última penalización de unos US$ 25.500, ya que la empresa está en plazo para hacer sus descargos y modificar el monto, lleva pago en multas unos US$ 184.056 (5.050 unidades reajustables), de acuerdo a documentación a la que accedió El País.

Los montos de las multas varían. De las 16 sanciones, la mayor la recibió en julio de 2015, por unos US$ 36.400 (1.000 UR). El Ministerio de Ambiente penalizó a UPM porque incumplió una intimación de la cartera a “dar disposición final a los residuos almacenados, generados en la línea de producción de químicos”.



En esa oportunidad, la cartera también multó a UPM por otros dos motivos: no presentar en plazo los informes bimestrales de desempeño y la disposición final de lodos primarios en canteras. Esas infracciones le generaron a la compañía dos pagos de unos US$ 7.280 (200 UR).



Más cercano en el tiempo, en febrero de este año, Ambiente le obligó a pagar unos US$ 5.467 (150 UR) a la empresa. La cartera tomó la decisión después de que se constató que se superó el estándar del parámetro pH desde un embalse pluvial que establece el Decreto N° 253/979, que tiene como objetivo la prevención de la contaminación de las aguas.



Pero no fue la primera vez que tuvo una multa por incumplir con este decreto. La historia se repitió en noviembre de 2020 con una penalización de unos US$ 3.644 (100 UR) y en julio de 2015 con una sanción de unos US$ 25.500 (700 UR).

También tuvo infracciones por no obedecer el Decreto 253/79, que contiene normas para prevenir la contaminación ambiental. En marzo de 2018 se resolvió multar por US$ 3.644 (100 UR) y antes, en agosto de 2017, tuvo dos sanciones de US$ 10.934 (300 UR).



El subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, consideró “relevante que la ciudadanía está más consciente y hay una fiscalización voluntaria permanente”. Además, en diálogo con El País, aseguró que la “institucionalidad ambiental está fuerte y funciona”.



Sobre las multas, indicó que son una “demostración más” de que el Ministerio de Ambiente “como jerarquización de la institucionalidad ambiental era necesario” y, además, “está cumpliendo su rol”.

Otra cartera

Los vecinos de Guichón advierten sobre la damnificación de la cañada y el arroyo Santana en Paysandú desde hace un tiempo. A partir de las denuncias, Ambiente y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) han investigado e intimado a la compañía de capitales finlandeses en diferentes instancias.



Ayer, el subsecretario del MGAP, Ignacio Buffa, informó en Desayunos Informales (Canal 12) que la cartera sancionará a UPM por el uso de ciertos agroquímicos en el vivero no autorizados para esa actividad. Es la primera vez que la cartera multará a la compañía por una infracción de este tipo, añadió.



Un informe de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del MGAP del 15 de julio dice que, “de los 19 productos comerciales de carácter fitosanitario que declara como utilizados la empresa UPM en el vivero Santana (excluyéndose los 2 coadyuvantes)” solamente dos de ellos son autorizados por esta oficina para esa actividad.



Y continúa: “El resto de los productos no están autorizados para el uso que se les da en el vivero, incurriendo por tanto la empresa en un desvío de uso de los mismos”.

El martes, UPM aseguró que la empresa y el sector forestal uruguayo “están realizando las gestiones correspondientes con los proveedores de fitosanitarios para ampliar el alcance actual de uso de los productos utilizados en viveros forestales”, tal cual fuese sugerido por la DGSA del MGAP.



“Los productos que se usan en el vivero no son contaminantes considerando que su uso está aprobado por ley en Uruguay”, agregó.