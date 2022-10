Ambiente multó al menos 16 veces a UPM: ¿cuánto lleva pago la empresa finlandesa?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La última sanción del Ministerio de Ambiente a UPM sucedió el viernes pasado, cuando resolvió accionar por la contaminación de la cañada y arroyo Santana, en Paysandú, a través del uso de agroquímicos en un vivero. Pero no es la primera vez que la empresa finlandesa recibe una sanción o intimación por parte de la cartera que dirige Adrián Peña. Según supo El País, la compañía lleva acumuladas al menos otras 15.

La compañía ya pagó en multas a Ambiente 5.050 unidades reajustables, que son unos US$ 184.056 al día de hoy. Dentro de este monto no está la última sanción del viernes, que es de unos US$ 25.500, ya que la empresa aún puede realizar descargos —tiene diez días a partir de la fecha de la resolución— y modificar la cifra.

Por otra parte, el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesa, Ignacio Buffa, informó este miércoles que la cartera sancionará a la empresa finlandesa por el uso de agroquímicos en el vivero no autorizados para esa actividad. Así lo dijo el jerarca en Desayunos Informales (Canal 12).

Ambiente sancionó a UPM porque en su vivero Santana utilizaba una serie de agroquímicos que después terminaban en las aguas de Guichón. Sucedió como consecuencia de una mala gestión del exceso de riego. Aunque el agua debía ser canalizada a un sistema propio que la trate y almacene para después ser utilizada para riego de nuevo, terminaba en el arroyo.



Por otra parte, Ambiente pidió cambios en el programa de monitoreo de las aguas que realiza la propia empresa. Y es que, según indica la resolución, los informes de vigilancia que presentó UPM no incluían los principales plaguicidas que utilizaban en el vivero, a pesar de que se “había comprometido a agregarlos”.