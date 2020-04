Álvaro Delgado: "Percibí hoy que quizás alguna gente aflojó"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo esta noche acerca de lo que vio en las calles este lunes: “Percibí hoy que quizás alguna gente aflojó”.

“Si aflojamos esto que viene en términos relativos bastante controlado se dispara”, agregó el jerarca en relación al brote de coronavirus en Uruguay entrevistado por el programa “Todas las voces” de Canal 4.

Delgado insistió en la exhortación que el gobierno viene realizando desde hace semanas: “Volver a pedirle a la gente que se quede lo más que pueda en su casa”.

El jerarca agregó que la “principal cura” frente al COVID-19 es la “prevención”, lo que implica cambiar los hábitos de higiene y cambiar conductas, como respetar la distancia social, salir “lo menos posible” y, si hay que dejar la casa, usar tapabocas.

“La conducta de cada uno condiciona la salud de todos”, sintetizó.

“No se puede paralizar totalmente un país”, dijo Delgado ante la pregunta de si no había sido “apresurada” la vuelta de la construcción a partir de este lunes.

“El gobierno ha tenido en esto una estrategia clara, pero si la gente no acompaña son palabras huecas. Corremos todos el riesgo de que todo esto se dispare” si la actitud de la población cambia, dijo.

Consultado ante las palabras del director general de la Salud, Miguel Asqueta, Delgado dijo: “Uno tiene que ser muy claro en el mensaje. Y acá hay un mensaje del gobierno de quedate en casa. Hay una discusión en la OMS de si el virus genera anticuerpos o no. Y la verdad es que no hay una definición. El gobierno sigue manteniendo la misma posición: quedate lo más posible en tu casa”.

“No es que haya caído mal, es una opinión técnica. Es de los escenarios que manejan los grupos de expertos”, agregó Delgado sobre los dichos de Asqueta.

Delgado dijo que el gobierno ya está “pensando en el día de la declinación y en el mientras tanto, sobre todo en los más vulnerables que no tienen espalda”.

“Me imagino un Uruguay muy orgulloso de salir todos juntos de un proceso que nos puso a prueba como sociedad. Cuándo no lo sé”, dijo Delgado consultado acerca de cuándo el país dejará atrás esta situación.

“La estamos peleando, peleando bien, el equipo está respondiendo y esperamos ganar”, agregó.

Delgado dijo que Uruguay tiene que prepararse "para el peor escenario", que el país lo está haciendo, pero añadió que "ojalá no ocurra".

Por otro lado, el secretario de la Presidencia criticó a quienes “especulan” con el precio de diferentes productos en medio de una emergencia sanitaria como la que atraviesa Uruguay. Los calificó como “carroñeros de la salud” y agregó: “Nos da vergüenza ajena”.