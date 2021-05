Alfie: "Políticamente no puede ser nunca un error actuar de acuerdo con la ley"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie consideró que "políticamente no puede ser nunca un error actuar de acuerdo a la ley", en el marco de la resolución emitida por el Ministerio de Economía para exonerar de impuestos a una empresa de su propiedad.

"¿No fue un error que firmara?", se le consultó durante una entrevista con el semanario Voces publicada este viernes en referencia a la actitud de la ministra Azucena Arbeleche. "¿Usted la conoce a Arbeleche?, ¿le parece que va a hacer algo contra la ley?", respondió el director.



"En una persona absolutamente recta. En los informes está dentro la ley. Es

automático", agregó Alfie en línea con lo expresado por la ministra ayer miércoles al ser interpelada por el hecho en la Cámara de Senadores. "La exoneración es regular, legal y ajustada absolutamente al sistema jurídico", aseguró al jerarca.



Sin embargo, el diputado frenteamplista y miembro interpelante Gonzalo Civila se mostró disconforme con las respuestas y aseguró que no se contestó la totalidad de las 11 preguntas que le presentó a la ministra y a su equipo económico que también se presentó en sala.



"Con todo respeto, el informe que nos acaba de leer no responde prácticamente ninguna de las preguntas", indicó.



Respecto a la confidencialidad del expediente, que evitó que se diera información a los diputados que presentaron un pedido de acceso a la información, Alfie respondió: "La confidencialidad es un decreto que en su momento hizo el ministro (Fernando) Lorenzo. Y si usted lee el decreto ve

que no es solo sobre esto".



"Si usted presenta algo y dice que va a invertir en tal y tal cosa, en cualquier aval lo mira y el otro le copia, comercialmente. Eso, nada más", dijo al semanario y agregó: "Si usted mira el decreto va a ver no sé cuántos incisos diciendo todas las cosas confidenciales del Ministerio de Economía".

La interpelación, que duró más de ocho horas, finalizó con un cruce entre blancos y cabildantes. Esto ocurrió luego de que el diputado por Cabildo Abierto Álvaro Perrone cuestionara las exoneraciones concedidas en el régimen de promoción de inversiones, si bien defendió el accionar de la ministra en el caso puntual de Alfie. Sus palabras fueron rechazadas y cuestionadas por Fernando Blanco, asesor de la ministra Arbeleche y director de Finanzas Públicas.



El cuarto intermedio solicitado por el oficialismo para encontrar una solución al conflicto llevó unos cuantos minutos, y el diferendo se saldó con una reunión fijada para hoy.