Alberto Iglesias demandará a Salinas y al Estado tras el cierre de Casa de Galicia

Alberto Iglesias, expresidente de Casa de Galicia, aseguró que hará una demanda judicial contra el ministro de Salud, Daniel Salinas, y el Estado uruguayo. La Justicia dispuso el cierre de la centenaria mutualista en diciembre pasado, y poco antes el Ministerio de Salud Pública (MSP) había dispuesto la intervención del centro de salud con el objetivo de "preservar la institución" en función de "la grave situación financiera que llevó a esta institución a solicitar el concurso”, había declarado Salinas a fines de octubre de 2021.

"No es que denuncie al presidente (Luis Lacalle Pou), voy a denunciar a Salinas que representa al Estado" y al Estado Uruguayo porque es "la caja", con el objetivo de que se indemnice "el daño que le hizo a la institución y a quienes integrando la institución quedamos con nuestro patrimonio comprometido", manifestó Iglesias este jueves en Desayunos Informales (Canal 12). En tanto, aseguró que el mandatario se autoinvolucró en el caso porque "le firmó los decretos a Salinas", en referencia al de intervención y otros.

La voluntad de Iglesias de avanzar en esta demanda ya había sido anunciada en mayo, tal como informó El Observador. Esta mañana, remarcó que dará este paso bajo la consideración de que "no había ninguna justificación que explicase esta decisión que se tomó, salvo que estaba preconcedida" por parte del gobierno con la intervención. Incluso dijo que "hubo una mala intención de exprofeso y desde el inicio".



Consultado sobre qué objetivo tendría la administración, retrucó: "No se... ¿qué terminó pasando con Casa de Galicia, se remató? Capaz que está ahí la explicación". Y luego lanzó: "Si buscaban cerrarla, lo lograron; si buscaban rematarla, lo lograron, se remató", en referencia a la subasta por el edificio central de Casa de Galicia, que la ganó Círculo Católico, por US$ 15.300.000.



"¿Quería que se rematase barato? Se remató barato; ¿le dio el gobierno plata al que iba a rematar? Sí; ¿se la dio de una manera increíble a los tres días...? nunca vi un crédito dado de esa manera", agregó.



Iglesias también apuntó contra la distribución de socios de la exmutualista, que fueron absorbidos por Cudam, Universal, Círculo Católico y Hospital Evangélico. "El grueso de los socios se le dio a Círculo Católico, que fue el que casualmente remató, que le dieron un crédito de una manera muy curiosa", manifestó.

Además, apuntó contra el Hospital Evangélico. "Presentó una nota pidiendo un crédito, millonario en dólares, cinco días antes que saliese el decreto que le iba a asignar los socios que le iban a tocar. Cómo sabía los que le iban a tocar cinco días antes y ya estaba pidiendo la plata, y se la dieron exprés", cuestionó.



El expresidente de Casa de Galicia cuestionó esta mañana las tareas que realizaron las interventoras Alicia Rossi Rodríguez, y Nuria Santana Miquel en poco menos de un mes de trabajo. La Justicia determinó pasar a concurso a la mutualista, lo que implicó culminar las tareas que había dispuesto el MSP. Finalmente, la Justicia decretó el cierre del centro de salud el 23 de diciembre pasado.



"En 20 días, las interventoras que fijó el Ministerio de Salud Pública hicieron informes que terminaron en la Justicia. En esos días no fui consultado ni una vez por ninguna de las supuestas irregularidades que encontraron", remarcó Iglesias. "Cómo revisaron en 20 días 120.000 expedientes que firmé yo (...) es imposible", insistió.

El País había informado en agosto que la denuncia presentada por el MSP contra las autoridades de lo que fue Casa de Galicia —y sus respectivas ampliaciones— se incluían varias presuntas irregularidades. Entre ellas, que Iglesias habría retirado en efectivo el equivalente en pesos de US$ 180.000.



Al ser consultado sobre este punto este jueves en el matutino de TV, el exjerarca primero sostuvo que "no corresponde que la conteste en este ámbito antes de que la reciba el fiscal". No obstante, luego acotó: "Tengo todos la documentación y los movimientos fueron bancarios, y lo más curioso es que no se me preguntó a mi, ni tampoco a la Clínica Leborgne, de la cual Casa de Galicia era el 51%".



En la denuncia del MSP se alertaba que la adquisición de la clínica Leborgne, fue una operación que según el MSP fue por US$ 3,5 millones, sin tasaciones previas del equipamiento ni de la marca en cuestión, y que no hubo “informes técnicos de ningún tipo”.