Agencias de colocación de empleo: proyecto de ley busca regular sus servicios

TRABAJO

"Lo que hay es un lucro ilegítimo en detrimento del salario del trabajador", dijo el diputado nacionalista Javier Radiccioni.

Diputados nacionalistas presentaron un proyecto de ley para regular las agencias de colocación de empleo. Según detalló el diputado Javier Radiccioni a El País, algunas empresas que prestan su servicio tercerizado tienen "un lucro ilegítimo en detrimento del salario del trabajador".

Este proyecto “prohíbe la prestación de planilla con fines lucrativos para la empresa suministradora. Esto provoca una gran injusticia en cuanto a la forma en que algunas empresas obtienen una ganancia en su provecho, a costillas del trabajador”, indican en la exposición de motivos.

Radiccioni resaltó que el objetivo no es que las empresas dejen de existir, sino que se sitúen en un marco regulatorio beneficioso para los trabajadores.

Por ejemplo, el diputado puso el caso de las empresas gastronómicas. "Cuando una cadena de restaurantes durante el verano quiere prestar la planilla para que los empleados vayan de Montevideo a Punta del Este es legítimo, pero no puede haber un lucro en esa transacción".

Los legisladores firmantes entienden sí que las agencias de colocación pueden ser de gran ayuda a la hora de la selección de personal brindando a otras empresas sus servicios en recursos humanos y selección de personal.

Es por esa razón que el proyecto de ley comprende "un tope de 25 jornales para el caso de los jornaleros o de un mes para los mensuales, que se le pueda cobrar a la empresa que contrate el servicio de planilla de trabajo, para que no se divida en cuotas que resulte en montos mayores que terminen siendo una trampa a la ley", detalló Radiccioni.