Viralizan y alertan por papeletas del "NO" sin fecha: esto dijeron ministros de la Corte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Circularon en redes sociales en las últimas horas imágenes que muestran la presunta impresión de papeletas por el "NO" a las que le falta la fecha del referéndum (27 de marzo de 2022) o la misma fue modificada. Si bien la Corte Electoral no recibió denuncias sobre esta situación hasta este lunes, según confirmaron dos ministros a El País, el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo que se está "viendo" si se concreta la misma.

Tal como estableció la Corte Electoral, las papeletas deben mostrar dos fechas. La de promulgación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) - 9 de julio de 2020 - y también, debajo, la fecha de la instancia electoral, que en esta oportunidad será el 27 de marzo. Las hojas de votación son impresas por la Corte Electoral, pero los promotores del recurso y los partidos políticos pueden imprimir y distribuir hojas de votación.



Este lunes a las 14:00 horas se reunirán los ministros, donde se podría analizar si "hubo alguna denuncia y si fue una cosa de las redes sociales nomás", dijo a El País la ministra Ana Lía Piñeyrúa. La ministra señaló que "podrían haber denuncias de gente que las recibió o una solicitud de promotores del 'NO' que si llegan a aparecer se validen".

En la circular 11253 donde está clarificado el reglamento de la Corte Electoral se plantea en el articulo 24 que "tampoco podrán anularse las hojas de votación con errores de impresión".

El ministro José Garchitorena opinó a nivel personal que de encontrarse con esta situación lo tomaría como un voto en blanco. "Si a una papeleta le falta la fecha (27 de marzo de 2022), se podría valorar que no es una papeleta válida de la elección y por consiguiente es un objeto extraño. Entonces es un voto en blanco, con un objeto extraño", dijo el ministro de la Corte, que planteó que por ello "no sería necesariamente un voto anulado".



"De todos modos, siempre recomendamos al elector que verifique la papeleta. Que tenga todos los elementos, que no esté rayada ni al anverso y al reverso, que no esté rota", destacó Garchitorena.



En tanto, Piñeyrúa opinó a nivel personal que consideraría "válidos" estos votos eventuales. "Yo lo validaría porque es una papeleta idéntica y el votante puede muchas veces no advertir que está pasando, que a esas papeletas les falta una fecha", expresó.



La ministra igual no lo consideraría como un voto en blanco, en principio. "Podría ser si lo considerás como un objeto extraño", dijo, y luego puntualizó: "Si la Corte decide que esas papeletas son válidas, es un voto válido".



Además, dijo que sucedió una situación parecida con la campaña "Vivir sin miedo" - en las elecciones de 2019 - cuando "circularon papeletas que les faltaba la parte de abajo también". En este caso, "la Corte resolvió validarlas".



Si no hay un pronunciamiento de la Corte al respecto, en el momento de aparecer esa papeleta el domingo "probablemente los miembros de la mesa resuelvan validarla o no". Si existieran discrepancias los delegados del "NO" pueden "impugnar" lo que haya definido la mesa.