Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato blanco Jorge Larrañaga habló este martes sobre los entredichos que se han dado entre los aspirantes a la presidencia del Partido Nacional en las últimas semanas. Al ser consultado sobre si se está resquebrjando la unidad partidaria el también senador respondió que "definitivamente no".



"Yo he tenido diferencias, como las tenemos, y no está mal, no hay que dramatizar en las eventuales diferencias que podamos tener", indicó Larrañaga en una rueda de prensa en el Palacio Legislativo, luego de una reunión con el candidato independiente Pablo Mieres por Eduy21.



El precandidato también hizo referencia a un tuit que publicó esta mañana en el que le solicitó al también precandidato Juan Sartori que los problemas del partido los resuelvan dentro del partido.

Le pido a @JuanSartoriUY que no anuncie denuncias penales a compañeros blancos.

Los problemas internos del Partido siempre los debemos arreglar los blancos.

Los adversarios estan afuera del Partido Nacional.@PNACIONAL — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) 14 de mayo de 2019

Es que Sartori pidió a través de una carta dirigida al Directorio del Partido Nacional que cesen los agravios e insultos en su contra, que, afirma, le han lanzado dirigentes blancos.



El líder de Alianza Nacional también indicó que solicitó una reunión con Sartori que todavía no se pudo concretar por problemas en la agenda de ambos políticos.



"Los adversarios están afuera y eso tenemos que entenderlo si queremos ser opción de victoria. Yo puedo tener diferencias, que me parece que no son malas (...) pero tenemos que bajar un cambio en todo aquello que pueda trasladarse" a otro nivel", explicó.



Larrañaga además opinó que en materia personal siempre tuvo la idea de mantener la unión dentro del partido: "He dado las máximas muestras en materia de unidad partidaria y lo he hecho desde la derrota", aseguró.