Adeom prohíbe paros sin consultar a su Consejo Ejecutivo

Desde el viernes 9 de setiembre, ningún sector o turno de limpieza del área municipal puede parar “de forma unilateral”, sin comunicarle al Consejo Ejecutivo de la Administración de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (Adeom). Así lo estableció la Mesa Ejecutiva del gremio en una resolución firmada por el presidente Aníbal Varela y la secretaria general Valeria Ripoll.

La imposibilidad de que los trabajadores parasen sin consultar a este organismo decisor ya se había resuelto en febrero de 2018. Pero en los hechos no siempre se cumplía, y eso llevó a que las máximas autoridades de Adeom firmaran esta nueva resolución el pasado 8 de setiembre.



La decisión se tomó días antes de que la Intendencia de Montevideo (IMM) anunciara que en noviembre empezará a hacerse cargo de la limpieza en el Municipio B, al no renovar el convenio con el Consorcio Ambiental del Plata (CAP), vigente de 2003. No obstante, Varela aseguró a El País que no incidió ninguna situación o conflicto puntual. “Con Ripoll resolvimos ponerla en práctica de nuevo porque nos pareció que estaba bien y lo hicimos saber. Hicimos asamblea en todos los sectores y los compañeros entendieron la medida”, afirmó.



“Tenemos un gremio organizado, simplemente pusimos sobre la mesa una resolución de 2018 que (busca) que todos los trabajadores peleen con un solo puño y no fraccionados”, agregó el presidente de Adeom.

Diálogo

El reforzamiento de este marco normativo supone una carta de crédito para la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, en un área que históricamente ha sido fuente de conflicto en la gestión de la comuna capitalina. Sin ir más lejos, su antecesor, Daniel Martínez, llegó a proponer que la recolección de los residuos fuera un servicio esencial durante todo el año, y en enero de 2019, después de un cierre de año conflictivo, convocó al Pit-Cnt y al Ministerio de Trabajo para negociar esta posibilidad.



Los intentos se frustraron, luego la administración Cosse se instaló en noviembre de 2020 con el desafío de mantener a raya la conflictividad en un área clave para la percepción ciudadana.



Al cierre del gobierno departamental de Martínez, el 46% de los montevideanos consideró que la gestión de los residuos fue el área que peor se gestionó en el quinquenio, según un relevamiento de la consultora Cifra, al que accedió El País. La empresa no ha divulgado mediciones de este estilo sobre la gestión de Cosse por ahora.

No obstante, la estrategia de diálogo permanente con Adeom ha dado sus frutos. Más allá de algún conflicto puntual, en estos casi dos años de gestión no ha habido paros en el área de la limpieza, según el relevamiento del Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU).



En 2015, el primer año de la administración de Martínez, tampoco se adoptó esta medida sindical. Pero con el paso del tiempo se acumularon “jornadas perdidas” por los paros, según la UCU.



El 2018, año en que se firmó la resolución reflotada ahora por la Mesa Ejecutiva de Adeom, los trabajadores acumularon 9.053 “jornadas perdidas”.

Expectativa

Tanto la IMM como los dirigentes de Adeom han destacado el buen relacionamiento entre el gremio y la comuna. Varela dijo que actualmente están “muy lejos” del escenario de que la intendenta pida la esencialidad del servicio de recolección de residuos, como evaluó Martínez.



Entre otros aspectos de la administración Cosse, el gremio destaca el convenio colectivo firmado en 2021. “Tuvimos algún matiz, pero estamos conformes con cómo se elaboró y con las cosas que se pusieron”, afirmó.