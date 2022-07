"No estoy de acuerdo": Bottero sobre el proyecto de ley de tenencia compartida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No veo con simpatía ese proyecto de ley", dijo este martes la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero, en referencia al proyecto de ley de “Corresponsabilidad en la Crianza”, también nombrado como tenencia compartida, que ha generado polémica en las últimas semanas.

"Digo que no estoy de acuerdo con lo que plantea el proyecto porque decido acompañar la posición de Unicef, de la Asociación de Magistrados, de varias cátedras de la Facultad de Derecho, y de por supuesto muchas activistas", remarcó esta mañana la jerarca con diálogo con Radio Viva (96.7 - Punta del Este).



Consultada sobre cuál es el aspecto que más le preocupa de la redacción, retrucó: "No se corta, incluso hasta se permite el acceso de los padres varones a niños y niñas que pueden haber sufrido abuso, tanto físico, sexual, psicológico; incluso contra la voluntad de ese niño".

En ese sentido, lamentó que de avanzar con este texto una persona que comete femicidio o intento hacia la madre de un niño o le provoca lesiones graves "no pierde la patria potestad".



Bottero indicó que "la inmensa mayoría de las separaciones la tenencia principal en la mayor parte del tiempo la tienen las madres. No porque eso esté controversiado, sino porque así lo acuerda que se separa".



En otros casos, dijo, "quizás con nuevas generaciones que asumen más el ejercicio de la paternidad se de más la tenencia compartida".



"Los casos en que a nivel judicial no se llega a un acuerdo entre las partes son muy minoritarios", señaló la directora de Inmujeres.



"Este proyecto legisla esos casos que son minoritarios, y muchos de los casos exhibidos para fundamentar esta ley son casos de personas, en general de hombres, que han tenido situaciones de violencia o han sido denunciados por ejercer violencia e incluso abusos hacia los hijos", aseguró.



"Hay un interés muy grande en que la ley salga porque había sido un compromiso incluso desde la legislatura pasada de llevarla adelante. Hay una presión muy fuerte. No digo que la vayan a aprobar por la presión pero hay un lobby de un grupo, que en general son padres que han perdido el acceso a sus hijos, que son personas con cierta influencia personal, con credibilidad personal y poder de convicción que aseguran todos que injustamente se les ha impedido el acceso a sus hijos", dijo Bottero



El tratamiento previsto para hoy se aplazó para la semana que viene indicó a El País la senadora nacionalista Carmen Asiaín, quien había informado en Así nos va que el senador Pablo Lanz contrajo covid-19 lo que motivó la postergación.