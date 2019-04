"Se acordaron tarde" y ahora "la decisión es inoportuna", dijo Gandini sobre Concertación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras el anuncio de que blancos y colorados avanzaron en un acuerdo para intentar reeditar la experiencia del Partido de la Concertación para las elecciones departamentales de 2020, el diputado blanco Jorge Gandini salió a criticar la propuesta.



"¿Saben cuánto falta? 30 días para presentar un partido político que no funciona hace cinco años. Nosotros ya tenemos iniciado el proceso de las listas de nuestro grupo, es como cambiar las reglas de juego en la mitad del partido", indicó Gandini este martes.



Para el diputado "se acordaron tarde" y ahora "la decisión es inoportuna". "Pasó la oportunidad, tuvimos muchos años para recrear la concertación", consideró.

“La concertación tiene 13 ediles electos, ¿conocen a alguno? ¿Se reúne la concertación algún día? ¿Funcionan sus bancadas? Es un partido que no existió. ¿Lo vamos armar ahora? Yo encantado si ese es el desafío, pero vamos a terminar en lo mismo, pensando en quién agarra el fardo. Así no se ganan elecciones. Se requieren procesos constructivos más largos, más comprometidos y vocacionales", expresó Gandini.



El legislador indicó sin embargo que aunque en su opinión la concertación no funcionó anteriormente, dejará que el partido decida los pasos a seguir: "Estaré a lo que se resuelva", indicó.

Los tiempos son cortos, dado que el Partido de la Concertación -creado en el período electoral pasado- debe presentar una lista en las elecciones internas y un precandidato a presidente para poder seguir en carrera.



El plazo vence el 31 de mayo y quienes integren esa lista no podrán estar en agrupaciones de otros partidos.