Abdo Benítez: TLC Uruguay-China “puede amenazar a las industrias de Argentina, Brasil y Paraguay”

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, fue el primero de los mandatarios del Mercosur en tomar la palabra esta mañana en la cumbre del bloque regional que se celebra en Asunción, en momentos en que se han generado ciertas tensiones en el grupo por la decisión de Uruguay de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. Su discurso fue sumamente moderado, pero luego del encuentro entre presidentes se mostró más crítico con lo planteado por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Puertas adentro, Abdo Benítez defendió la construcción de “políticas públicas y colectivas” dentro del grupo y la necesidad de negociar juntos para obtener buenos resultados. En tanto, al final de la cumbre, en una rueda de prensa, el mandatario fue a más y señaló que el acuerdo que quiere llevar adelante Uruguay con China “puede amenazar a las industrias de Argentina, Brasil y Paraguay”.

“Creemos en el bloque como una fuerza para negociar juntos”, advirtió Abdo Benítez. Consultado sobre si prefería no intentar un TLC con China para no poner en peligro las tratativas que viene llevando adelante su país para firmar un acuerdo comercial con Taiwán, el paraguayo sostuvo que Taiwán “no tiene problemas” con que Paraguay negocie con China, sino que es China la que pone sobre la mesa condicionamientos.



Por otro lado, el mandatario paraguayo resaltó “la conclusión del ambicioso” acuerdo comercial con Singapur, algo que se venía negociando desde hace casi dos años y que según el gobierno paraguayo, implicará al grupo un aumento del comercio y de la inversión, con exportaciones que rondarían los US$ 500.000. En este sentido, también señaló que “este (tipo de acuerdos) es el camino para el bloque”.

Abdo Benítez también recordó que se retomaron las negociaciones con la Unión Europea de cara a un posible TLC, tarea que deberá continuar Uruguay, que estará asumiendo hoy la presidencia pro témpore del bloque, y que también se está tratando de avanzar con Corea del Sur.