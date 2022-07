Lacalle Pou: Hablaremos con los socios del Mercosur, pero si no "Uruguay va a avanzar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respondió en su intervención en la Cumbre del Mercosur a lo planteado por el presidente argentino, Alberto Fernández, respecto a la decisión de Uruguay de avanzar en un TLC con China. Una vez finalizadas las negociaciones, "hablaremos con los socios y los invitaremos a sumarse ahí sí a ser un bloque con más potencia negociadora, pero si no el Uruguay va a avanzar. Tenemos la tranquilidad que esto ni vulnera, ni erosiona, ni quiebra nuestra organización", dijo.

El mandatario argentino había planteado que "el mundo que se viene es el mundo de las regiones y no el mundo de los países", y agregó: "Si existiera la posibilidad de que China tuviera un acuerdo con el Mercosur, ¿por qué no lo analizamos juntos? ¿Por qué no vemos la factibilidad juntos?".

Ante esto, Lacalle Pou marcó que, como dijo Fernández, "la espalda es mucho más ancha con el Mercosur, por supuesto" y valoró la posibilidad de "sincerarse" en esta cumbre. "La vida está hecha de resolución de tensiones. La madurez de la relación entre estados es la capacidad de resolver tensiones. Para eso es necesario entender y ser comprendidos. Siempre entre los parámetros que nos hemos autoimpuesto como organización", agregó.



"Yo quiero suscribir las palabras del canciller brasileño de ayer, firmo abajo de lo que expresaba sobre modernización y flexibilización. Es ahí donde Uruguay está haciendo hincapié, es la necesidad que nosotros tenemos que comprenda el bloque", sostuvo el presidente.

"Uruguay terminó hace pocos días el estudio bilateral de factibilidad para iniciar las negociaciones de un TLC con China y en breves días nuestros equipos se estarán juntando para empezar a negociar el TLC y por supuesto que, avanzada esa etapa, lo primero que pretendemos hacer es hablar con los socios del Mercosur, es ir todos juntos. Lo que Uruguay no se va a amputar, porque le asiste el derecho y el interés colectivo, porque esto no es una iniciativa de este gobierno, es de dos o tres gobiernos hacia atrás. Para ser claros: esto es un sentir nacional, no de una coalición de gobierno", sostuvo Lacalle Pou.



Por otra parte, en respuesta a lo que dijo Fernández en su discurso respecto a que cuando Uruguay anunció su intención de ir a un TLC con China los diarios titulaban que "el Mercosur muere", Lacalle Pou retrucó: "¡Acá estamos! Y si vamos para atrás estoy seguro de que lo dijeron otras veces".



"Entendemos a los otros países, pero pedimos comprensión en este caso. Además, seguramente avancemos con otros países y otros bloques. Y desde ya, decirles a los colegas del Mercosur, que vamos a informar inmediatamente como hicimos con China", agregó el presidente.



Finalmente, el mandatario enfatizó: "La mejor manera de proteger a mi nación, a mi pueblo, es abriéndome al mundo y por eso los pasos que toma Uruguay y pide ser comprendido por el Mercosur".