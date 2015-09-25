Policías piden a Bonomi blindar los patrulleros

Un patrullero de la Seccional 21ª realizaba una recorrida por Aparicio Saravia y Camino Lecocq. La rutina que tenía la tarea de los dos efectivos que iban a bordo, se quebró cuando una detonación partió el vidrio trasero del vehículo y atravesó el delantero sin herir a ninguno de los dos efectivos.

A fines de agosto, dos policías detuvieron el patrullero para bloquear el paso de cuatro hombres que se movilizaban en dos motos y eran presuntos autores de una rapiña. El control terminó en tiroteo y uno de los policías, que recibió tres impactos de bala, terminó herido.

Cada vez es más frecuente que los patrulleros sean objeto de balazos, por eso el Sindicato de Funcionarios de Policía de Montevideo (Sifpom) le pidió ayer al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, blindar los coches.

"Están tirando con armas muy poderosas y a la altura de la cabeza, entonces creemos que, para lo que es la delincuencia uruguaya, nuestros patrulleros quedaron totalmente obsoletos", explicó a El País la dirigente Patricia Rodríguez.

En muchos países de la región la medida ya fue adoptada. Incluso en Argentina, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, presentó en 2014 el blindaje de los patrulleros de la Policía Federal Argentina. "Es un paso que hay que dar y del que en otros países ya se tomó conciencia", insistió.

El ministro Bonomi reconoció que no estaba en sus planes la medida solicitada y aseguró que, si bien el Poder Ejecutivo ya había enviado el Presupuesto al Parlamento, analizaría de dónde obtener recursos para poder llevarla a la práctica.

"Para nosotros esto es muy importante porque los móviles son los que están en la primera línea de fuego. Antes te recibían con piedras, ahora con los balazos", afirmó Rodríguez.

El gremio se reunió ayer con el ministro después de tres años. La última vez había sido en 2012.

Otro de los temas que también estuvo sobre la mesa y sobre el cual acordaron continuar trabajando, son las garantías que tiene el efectivo cuando tiene que repeler la agresión de un delincuente.

Según Rodríguez, el gremio notaba "que había un vacío legal y el funcionario estaba sintiendo que no tenía garantías jurídicas ni una contención adecuada por parte del Ministerio del Interior."La idea no es darle armas para un gatillo fácil sino más potestades jurídicas y un respaldo real".

Un seguro de riesgo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales así como ayuda para vivienda, también fueron parte de las solicitudes.

80 patrulleros por turno.

En las calles de Montevideo hay 80 patrulleros por turno, según había informado el ministro del Interior, Eduardo Bonomi meses atrás. Cada una de las cuatro zonas tiene 20 patrullas por turno. El patrullaje en la ciudad se cuadriplicó, según la cartera, desde que comenzó la reforma de la Jefatura de Policía.

Patrulleros. Foto: Archivo El País

“Están tirando con armas muy poderosas y a la cabeza”VIVIANA RUGGIERO