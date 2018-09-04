Un hombre asesinó a su exesposa en Colonia; la pareja se había divorciado recientemente
Femicidio en Nueva Helvecia
El hombre llamó a la Policía para informar el hecho. Lo detuvieron y se encuentra a disposición de la Justicia.
En la tarde de este lunes, minutos antes de las 15:00, un hombre de 51 años llamó a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar el hombre, un comerciante de Nueva Helvecia -Colonia-, indicó que tras un altercado había asesinado a su exmujer, informó El Eco y confirmó El País.
El hecho ocurrió en su casa, donde además tiene una conocida gomería, ubicada en la calle Imoff entre Herrera y F. Vogel. El hombre atacó a su expareja con un arma blanca provocándole una herida en el cuello que le causó la muerte.
Al lugar se presentó el equipo de la fiscalía local, la Policía Científica y los efectivos de la seccional quinta de Nueva Helvecia, quienes arrestaron al hombre y lo trasladaron al psiquiatra forense para su evaluación.
La mujer, de 39 años, tenía cuatro hijos -de 19, 11 y mellizos de 3 años- con el comerciante. La pareja llevaba un tiempo separada y hace unos días se había efectuado el divorcio de forma legal.
Desde la separación ella vivía en la casa de su suegra. El 24 de agosto la mujer había denunciado por primera vez a su exmarido ante la Policía a causa de un "incidente verbal", indicó a El País el vocero de la Jefatura de Colonia, comisario mayor José Andino.
VIOLENCIA DOMÉSTICA:
Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:
Desde una línea fija 08004141
Desde celulares *4141
El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.
Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.
¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)
u2022 Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
u2022 Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
u2022 Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
u2022 Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
u2022 Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
u2022 Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
u2022 Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
u2022 Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo
u2022 Cambiar las rutinas si te persiguen.
u2022 Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
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