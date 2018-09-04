Un hombre asesinó a su exesposa en Colonia; la pareja se había divorciado recientemente

Femicidio en Nueva Helvecia

El hombre llamó a la Policía para informar el hecho. Lo detuvieron y se encuentra a disposición de la Justicia.

En la tarde de este lunes, minutos antes de las 15:00, un hombre de 51 años llamó a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar el hombre, un comerciante de Nueva Helvecia -Colonia-, indicó que tras un altercado había asesinado a su exmujer, informó El Eco y confirmó El País.

El hecho ocurrió en su casa, donde además tiene una conocida gomería, ubicada en la calle Imoff entre Herrera y F. Vogel. El hombre atacó a su expareja con un arma blanca provocándole una herida en el cuello que le causó la muerte.

Al lugar se presentó el equipo de la fiscalía local, la Policía Científica y los efectivos de la seccional quinta de Nueva Helvecia, quienes arrestaron al hombre y lo trasladaron al psiquiatra forense para su evaluación.

La mujer, de 39 años, tenía cuatro hijos -de 19, 11 y mellizos de 3 años- con el comerciante. La pareja llevaba un tiempo separada y hace unos días se había efectuado el divorcio de forma legal.

Desde la separación ella vivía en la casa de su suegra. El 24 de agosto la mujer había denunciado por primera vez a su exmarido ante la Policía a causa de un "incidente verbal", indicó a El País el vocero de la Jefatura de Colonia, comisario mayor José Andino.

