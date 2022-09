“Te cabe plomo”: esto dicen las cartas con las que amenazaron de muerte a Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves se conocieron las cartas con las que el barra de Peñarol Erwin "Coco" Parentini —preso por la muerte del hincha de Nacional Lucas Langhain y el ataque que sufrió un hincha de Flamengo en Montevideo cuando se jugó la final de la Copa Libertadores, además de otros delitos previos— amenazó desde prisión al ministro del Interior, Luis Alberto Heber y al director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza.

“Por más que vos quieras ponerte la capa de ‘Batman’ sos de carne y hueso por lo tanto te cabe plomo”, asegura uno de los escritos.



“No le tenemos miedo, solo pedimos respeto y que no se burlen nuestros derechos, ya que no estamos en dictadura”, expresa Parentini. “Desde hace 5 años vengo viviendo un acoso policial, aislamientos en todos los lugares de mi país, castigos falsos, represión, etcétera”, afirma.

“Me han transformado en ‘modo bicho’ y pretenden me comporte como un ser humano, aislándome de los presos, durmiendo engrilletado de pies y manos, reprimido con más de 50 disparos de bala de goma y muchas cosas más”, señala el recluso.



“Si bien estamos con muchos años de penitenciaría hay ‘muchos’ amigos, compañeros que ya se van en libertad y van al mismo shopping que ustedes, al mismo estadio, cine, rambla, etcétera”, dice una misiva.



“La violencia se combate con violencia y no nos vamos a someter”, destaca.



Lea las cartas completas

Primera carta



Para el señor Heber y Mendoza



Ponete serio viejito que no andás con carros blindados, ni mucho menos.

Por más que vos quieras ponerte la capa de “Batman” sos de carne y hueso por lo tanto te cabe plomo. No subestimes a los presos.



Como vos tenés inteligencia, nosotros también la tenemos.



No le tenemos miedo, solo pedimos respeto y que no se burlen nuestros derechos, ya que no estamos en dictadura.



La violencia se combate con violencia y no nos vamos a someter.



Lo único que están creando son vicios, que a su tiempo verán los resultados, que no va a ser nada bueno.



Si bien estamos con muchos años de penitenciaría hay “muchos” amigos, compañeros que ya se van en libertad y van al mismo shopping que ustedes, al mismo estadio, cine, rambla, etcétera.



No nos subestimen ya verán los resultados, un saludo fraterno del M 12 y de los hermanos Aapo 3.



Hasta la victoria siempre.

Segunda carta



Para el señor Heber y Mendoza



Tarda pero llega.



En esta carta quería expresarme por lo que estoy pasando les habla Erwin Parentini, alias “Coco”.



Desde hace 5 años vengo viviendo un acoso policial, aislamientos en todos los lugares de mi país, castigos falsos, represión, etcétera.



Si bien no soy un santo y me hago cargo de todo lo que hice, ya lo estoy pagando con cárcel.



Me han transformado en “modo bicho” y pretenden me comporte como un ser humano, aislándome de los presos, durmiendo engrilletado de pies y manos, reprimido con más de 50 disparos de bala de goma y muchas cosas más.



No somos todos pichis como dicen, si bien lo hay, tienen que saber discernir.



Si el hombre llegó a la Luna, imagínese un cerebro horas encerrado a lo que puede llegar.



Se los digo por experiencia propia.



El aislamiento de uno de la familia genera más violencia.



No se olviden que muchos presos que son conocidos se van en libertad y van a los mismos shopping, rambla, estadio, que ustedes.



Coco.