Taxista rapiñado se salvó: el delincuente disparó dos veces, pero el arma le falló

MALDONADO

Los delincuentes tomaron el taxi en la parada de la terminal de ómnibus de Maldonado y al llegar a su destino intentaron robarle al trabajador.

MARCELO GALLARDO

Un taxista de Maldonado sobrevivió a un violento asalto: uno de los sujetos que lo rapiñó disparó dos veces el arma que había usado para reducirlo, pero en ambas ocasiones el revolver sufrió una falla de fuego, lo que impidió el disparo del proyectil que se encontraba en la recámara.

El incidente ocurrió poco después de las 19 horas de ayer sábado cuando los dos jóvenes llegaron a la parada de taxis de la terminal de ómnibus de Maldonado.

Allí solicitaron al primer taxista que estaba en orden de salida un traslado hasta el barrio San Antonio 5 de la capital fernandina.

Al llegar al lugar solicitado, un bar ubicado al lado de la usina de UTE existente en el lugar, uno de los pasajeros le dijo que le abriera la puerta.

u201c¡Pah! Estos locos se me quieren ir sin pagaru201d, pensó el taxista.

Cuando el trabajador frenó el vehículo para pedirle el dinero del viaje, uno de los pasajeros le pegó en la oreja derecha. Cuando se dio vuelta se topó con el caño de un revólver.

u201c¡Me das la plata o te tiro!u201d, gritó el sujeto que empuñaba el arma. La respuesta del taxista no se hizo esperar: u201c¡Que te voy a dar la plata! ¿Me vas a robar a mi?u201d, respondió el taxista.

En ese momento el rapiñero accionó la cola del disparador del arma en dos ocasiones. Luego del fallo del arma, los delincuentes huyeron del lugar.

Testigos del caso señalaron que vieron al delincuente como continuaba accionando el disparador del arma sin que saliera proyectil alguno.

El arma apuntaba al taxi. Los asaltantes se perdieron en la oscuridad del lugar. Ahora son buscados por las autoridades policiales.

Los dos sujetos actuaron a cara descubierta y fueron filmados por la cámara de seguridad de la parada de taxis de la terminal de ómnibus de la ciudad de Maldonado.

