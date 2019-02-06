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El País Información Policiales

Se confirmó otro caso de femicidio en San José

06/02/2019, 01:56
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El cuerpo del efectivo no presentaba signos de golpes, constató Policía Científica. Foto: D. Borrelli
Policia Cientifica - Operativo de la Guardia Republicana y la Brigada de Explosivos por alerta de bomba proxima al World Trade Center, donde se esta mudando la Embajada de Isreal, Mvdeo., ND 20150108, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais
Archivo El Pais

Pericia forense

El informe del Instituto Técnico Forense de Montevideo fue entregado a Fiscalía en la jornada de ayer martes.

La autopsia realizada a la pareja hallada sin vida en Rincón de la Torre (San José) el pasado fin de semana, confirmó que se trató de un caso de femicidio.

El informe del Instituto Técnico Forense de Montevideo fue entregado a Fiscalía en la jornada de ayer martes. De las pericias “no surgieron elementos que indiquen otra hipótesis que la del femicidio y posterior autoeliminación del autor”, señalaron al portal San José Ahora fuentes vinculadas al caso.

La posibilidad del femicidio era la hipótesis más firme que manejaba la Policía. De hecho, el jefe de Policía, William Martínez, había dicho que esperaba que la autopsia confirmara esa presunción. Los cuerpos de Heber Sellanes de 60 años, e Inés Peña de 61, fueron hallados colgados de árboles en un campo propiedad de la pareja.

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