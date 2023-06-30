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El País Información Policiales

Intentaron rapiñar a una mujer y se metieron a una casa; Policía la allanó pero delincuentes ya se habían ido

El operativo comenzó cuando dos delincuentes intentaron rapiñar a una mujer en Unión; en medio de su huida de la Policía fue que entraron a una vivienda de Malvín Norte.

30/06/2023, 15:25
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Patrullero de Policía.
Patrullero de Policía.
Foto: Estefanía Leal

Redacción El País
Sobre el mediodía de esta tarde, una mujer ingresaba a un local de cobranza ubicado en 8 de octubre y Pascual Paladino (Unión), cuando dos delincuentes llegaron en moto y la rapiñaron. La mujer no tenía dinero en el momento del asalto, por lo que los ladrones se escaparon del lugar rápidamente.

Tras lo sucedido, desde la red de cobranza denunciaron el hecho y la policía desplegó un operativo para dar con los responsables. Sobre la zona de Malvín Norte oficiales de la seccional 15 lograron interceptar a los implicados, pero estos se escaparon.

Luego de un intercambio de disparos con la Policía, los implicados se bajaron de la moto, que dejaron abandonada, e ingresaron a una vivienda sobre la intersección de las calles Emilio Boix y Merino y Menorca, según informó Subrayado (Canal 10).

La policía desplegó un operativo en el lugar para buscar convencer a los implicados de salir de la vivienda y solicitó una orden de allanamiento a la Justicia. Cuando obtuvieron la orden, los efectivos ingresaron a la casa, pero para ese entonces los delincuentes ya se habían ido.

Según fuentes policiales, los implicados huyeron por la parte trasera de la vivienda.

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