Salto: hombre mató a su hija de 7 años y luego se suicidó

En la madrugada de este sábado, en Salto, un hombre de 43 años mató a su hija de 7 años de edad y luego se suicidó. Según confirmaron fuentes policiales a El País, el suceso ocurrió pasada la medianoche en el barrio Albisu, una zona rural ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad.

La Policía fue alertada de que un hombre estaba encerrado con una niña en una casa y no respondía al llamado de familiares, por lo que se concurrieron al lugar y, con autorización de familiares, rompieron una ventana para acceder. Allí encontraron los dos cuerpos ya sin vida de padre e hija.



La información policial indica que la muerte de la niña se dio por asfixia y que luego el hombre se ahorcó. La tragedia causó conmoción en la zona.



El sujeto tenía 43 años de edad y había sido denunciado en instancias anteriores por violencia doméstica por su pareja, la madre de la niña, de la que estaba separado hace 15 días, según el parte policial al que accedió El País. La última denuncia había sido en julio de 2021 y actualmente no tenían medidas cautelares vigentes.



En su declaración, también según información policial primaria, la mujer indicó que "tenían problemas de convivencia, que su exesposo se llevaba muy bien con sus hijos y no entiende qué pasó para que él tomara tal decisión". La pareja tenía tres hijos.



El parte policial indica que al lugar "no concurrió Fiscal de Turno Dra. Sanchez y no concurrió Médico Forense Dra. Spinatelli. Policía Científica realizó relevamiento de la escena". Además, al lugar concurrió el Comando de Jefatura de Policía.



Continúa la investigación del caso la Dirección de Investigaciones. Fiscal de Turno a la espera de resultado de las autopsias. Se ampliará.