El relato de la vecina que se encontró con Morabito y otros tres fugados en su casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Cuando quise acordar eran las 11:30 de la noche, estaba acostada y siento que prenden las luces de toda mi casa y veo personas. Les dije: '¿Qué hacen adentro de mi casa?"'. Ese fue el momento en que la vecina del quinto piso del edificio lindero a Cárcel Central, Helida Ituarte de 80 años, se encontró con el mafioso italiano Rocco Morabito y otros tres reclusos fugados de Cárcel Central.

Esta mañana la vecina relató que los fugados no la lastimaron ni la amenazaron. "Por suerte, nada. al contrario me decían 'abrime la puerta, dame la llave que tengo a mi hija enferma'. Y yo les dije '¿por dónde entraron?'".

Ventana por la que entraron los fugados de Cárcel Central. Foto: Guillermo Lorenzo

Helida que hace tres años vive en el apartamento del que es propietaria, no comprendía por dónde habían entrado hasta que vio una de las ventanas. "Me rompieron ahí y entraron. Yo estaba acostada, era 11:30 y cuando veo esas tres personas es como todo... que entre una persona a la casa de uno, no es bueno. Querían la llave pero a mí no me hicieron nada".

Según el relato de la vecina: "Querían la llave para irse" y ella "no sabía dónde había puesto la llave".

Muro por el que fugados saltaron a balcón de edificio lindero a la cárcel. Foto: Guillermo Lorenzo

"Me rompieron ahí y entraron.Yo estaba acostada, era 11:30 y cuando veo esas tres personas es como todo, que entre una persona a la casa de uno, no es bueno", contó la vecina a El País. pic.twitter.com/svCQGd1wO4 — El País Uruguay (@elpaisuy) 24 de junio de 2019

"Ví que uruguayo y español eran. Uno tenía acento italiano o francés el señor alto de barba. Yo vi que lo conocía pero no me daba cuenta quién era (en referencia a Morabito). Estaba tan nerviosa que no me daba cuenta. Los otros eran jóvenes, tenían 20 años. Ellos no hablaron. El que hablaba era el señor".



Junto a Morabito los otros tres reclusos que fugaron son "Leonardo Abel Sinopoli Azcoaga, detenido por un delito de falsificación de documento y hurto, a solicitud de la justicia de Brasil; Matías Sebastián Acosta González, a la espera de su extradición desde Brasil; Bruno Ezequiel Díaz, detenido por un delito de homicidio a solicitud de la justicia de Argentina", indicó el Ministerio del Interior.



Antes de irse la vecina dijo que le robaron el dinero que tenía en la cartera. "Me llevaron dinero de la cartera. Poco. Pero el dinero no importa. Lo que importa es que yo salvé mi vida. No me amenazaron".

Los fugados bajaron por la escalera y ella tomó el ascensor para avisar al personal en la garita de la Cárcel sobre la presencia de los fugados, "pero se fueron rápido", concluyó.