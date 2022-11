La Policía acusa a fiscal de no resolver 190 delitos en este año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El jefe de Policía del departamento de Flores, Gonzalo Larrosa, le transmitió al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, un malestar de parte de varios de sus subordinados, que han perdido la paciencia con la fiscal penal departamental, Alicia Abreu.

“La fiscal no trabaja los hurtos y los delincuentes saben que pueden robar en Flores y no pasa nada”, señalaron a El País fuentes de esa jefatura.



Por eso, Larrosa aprovechó la visita que hizo ayer Heber para ponerlo al tanto de la situación, y fue por eso que el ministro -en una conferencia de prensa en la que destacó especialmente el trabajo de Larrosa y su equipo- anunció que se comunicaría con el fiscal de Corte, Juan Gómez, para analizar cómo mejorar la “coordinación” entre la Policía y la fiscal en cuestión.



“Ese es el único inconveniente que nosotros vemos y estaremos viendo la mejor forma de poder trabajar en equipo para combatir a la delincuencia en términos generales”, afirmó el secretario de Estado, que además resaltó la “excelente relación y muy buena coordinación” que se tiene con “los jueces del departamento”.

Es que allí no reside el problema. Según supo El País, Larrosa le entregó a Heber una lista con cerca de 190 casos sin resolución fiscal, en la que hay desde rapiñas y hurtos de vehículos, hasta estafas, apropiación indebida y robos en comercios cuyos autores están identificados por la Policía.



Pero además hay otras situaciones por fuera del listado, como el caso de un rapiñero que la fiscal dejó en libertad días atrás pese a que -según la versión policial, y de la que también fue notificado Heber- la Policía había reunido evidencia material como filmaciones y el registro del recorrido del hombre en la ciudad -porque llevaba una tobillera por violencia doméstica-, entre otros elementos.



¿Por qué quedó libre? “Porque como muy bien le expliqué al oficial del caso, ese día me había levantado a las cuatro de la mañana para examinar todas las evidencias y había una que me llegó 10 minutos antes de la audiencia, y era que el testigo clave había cambiado de versión”, respondió Abreu en diálogo con El País.

Respecto a la lista de casos sin resolver, dijo que la “desconocía”, y desafió: “Que me digan que no trabaje: he investigado hasta hurtos por un chocolate”.



Pero la molestia de la fiscal ayer en la tarde también se debió a los dichos del titular de la cartera de seguridad, que no le cayeron en gracia porque entiende que “no hay un mal relacionamiento” con los policías de Flores.



“Es una pena -dijo- que el ministro solamente se guíe por una versión y no haya conversado conmigo para saber si hay una mala comunicación o no con la Fiscalía. Yo trabajo a diario con los policías y estoy tapada de investigaciones y de juicios”.

Justamente esto último -la sobrecarga laboral- es lo que en última instancia conspira en todo caso contra un trabajo óptimo, reconoció. “Somos un turno único con solamente dos personas trabajando en la fiscalía porque la otra está de licencia médica, y tenemos competencia territorial y material total que es muy difícil de sobrellevar”, dijo. “Tenemos todo el trabajo penal -continuó-, que abarca también las faltas y Aduana, y además tenemos casos del viejo proceso penal”. Y admitió también no poder “abarcarlo todo”, pese a que entiende que tiene “capacidad de trabajo”.



La Rendición de Cuentas que comenzará a regir en 2023 aumenta recursos para el Ministerio Público, lo que permite que en el plan del fiscal de Corte se contemple la apertura de nuevas fiscalías y un refuerzo en otras.



Sin embargo, Abreu sostuvo que allí no llegó la buena noticia: “Flores no se vio beneficiada con esta Rendición”.

Heber elogió la labor del jefe policial de flores “Ha habido un buen trabajo sobre un tema de drogas y tenemos buenos resultados del despliegue policial en el departamento, lo que de alguna manera nos da la tranquilidad, la confianza que hemos depositado en el jefe y el comando superior está dando resultados”, dijo ayer el ministro Luis Alberto Heber sobre la labor del jefe Gonzalo Larrosa.



En lo que va del año, agregó, se registran dos homicidios y siete rapiñas en Flores, “una menos que el año pasado”. Y en ambos casos se han “esclarecido todos los delitos” en el departamento, sostuvo el jerarca.