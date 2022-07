Periodista de Melo denunció que fue amenazada de muerte; tiene custodia policial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Silvia Techera, periodista del departamento de Cerro Largo y corresponsal de Subrayado (Canal 10) en ese departamento, denunció que fue amenazada de muerte a través de Facebook, tras lo que se le dispuso custodia policial, informó La Voz de Melo y confirmó a El País el jefe de policía del departamento, Marcelo Suárez.

Suárez indicó que la policía está investigando la procedencia del mensaje, que se envió a través de un perfil de Facebook, pero aún no se sabe si la identidad del usuario es real. También se investiga si hay un grupo detrás de los hechos.



Según publicó Subrayado, el mensaje recibido por Techera, expresa: “Buen día Silvia Techera, era para avisarte que te cuides en la calle por que tus horas están contadas, si queres tomalo como una amenaza, yo te lo digo como una aviso, te voy a hundir la cabeza a tiros en la calle, se donde vivis, declarate muerta por el simple motivo de que usted publicó en su muero una publicación hablando cualuiqer mierda de una persona que usted no se tiene que meter y haberlo llamado bandido criminal, delincuente y asesino. Sos una periodista que no vale nada. Acordate cuidate en la calle y trancá bien la puerta” (sic).