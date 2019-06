"De las pericias no surge la participación de otra persona", dijo fiscal del caso Onrrubio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que esta mañana la Policía Científica confirmara que los restos óseos hallados el 30 de mayo en San José pertenecen a Micaela Onrrubio, la fiscal del caso, René Primicieri, habló sobre el caso.

Primicieri dijo a El País este martes que "con la prueba científica se llegó a la conclusión de que estos restos pertenecen a Micaela".



"Eso reforzaría el resto de los elementos probatorios que tiene la Fiscalía para imputar homicidio al señor que está con medida cautelar de prisión", agregó sobre Gabriel Pistón, único imputado por la Justicia por el crimen de Micaela.

La fiscal del caso dijo que el próximo paso es presentar la acusación contra Pistón pero que "están faltando algunas pericias, como la pericia forense, la psicológica" y "completar un poco las pruebas testimoniales" para llevarla adelante.



"En los restos óseos no hay residuos de disparos. Pero se entiende que deben haber sido en la parte abdominal, que ahí no pasan a los restos óseos", aseguró.



La fiscal dijo que el "cuerpo estuvo bajo agua aparentemente todo este tiempo" desde que desapareció hace poco más de dos meses.



Además, Primicieri dijo que "de todas las pericias" que posee fiscalía "no surge la participación de otra persona" en el crimen de Micaela.

A su vez, indicó que “nada indica” que los restos de la joven hallados la semana pasada hayan sido movidos en los últimos días.