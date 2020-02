Pando: más de 10 personas son buscadas por la Policía por linchar a un cuidacoches

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Dos cuadras lo corrieron para matarlo de una pedrada, esto es una locura nos tenemos que unir, es una desgracia”, dice un hombre parado en el medio de un círculo de más de 50 personas que se concentraron en la plaza principal de Pando, en Canelones.



Son las 7:00 de la tarde y a esa altura del día en esa plaza hay un sentimiento en común: indignación.

Las palmas comienzan a sonar tímidas, pero en cuestión de minutos opacan al silencio que antes dominaba al lugar. Tras las mismas siguieron los pasos y luego los cánticos: “Pepe, Pepe, Pepe”.



De esa manera el grupo de personas comenzó a caminar por la plaza, bordeándola, hasta llegar al lugar donde “Pepe” cuidaba los autos de la cuadra. “Pepe”, en realidad se llamaba Javier Falcón y era un cuidacoches de 39 años que fue asesinado en la madrugada del sábado por un grupo de más de diez personas.



Fuentes policiales consultadas por El País indicaron que aún no se sabe qué fue lo que desencadenó el ataque ni el motivo del mismo. “Él vivía en situación de calle, tenía antecedentes penales, pero no se sabe el motivo. Eso no está claro”, indicó una fuente a El País.

Pero la familia de “Pepe”, sin embargo, afirma otra cosa. “Lo mataron porque no dejó que se llevaran la moto de una persona que la dejó ahí”, dijo a El País Néstor Fabián Falcón Rodríguez, hermano de la víctima, mientras señalaba una casa frente a la plaza.



Según su relato, “Pepe” estaba en la plaza y a eso de las 4:00 de la madrugada un grupo grande de personas quiso robar una moto ubicada en la cuadra donde el hombre trabajaba. “Le tiraron vino en la cara, le tiraron piedras y le dieron como cinco puñaladas. Él salió corriendo”, cuenta su hermano.

“Pepe” fue encontrado muerto en la intersección de la calle Juan Zorrilla de San Martín y Wilson Ferreira Aldunate, a una cuadra de la plaza donde ayer se juntaron más de 50 personas reclamando justicia.



Según la fuente consultada por El País, el hombre fue agredido con armas blancas y cerca de donde fue hallado muerto, además, se encontraron piedras.

La familia de "pepe".

“Mi hermano era buenísimo, se llevaba con todo el mundo y lo quería mucha gente. Hace 28 años que cuidaba coches y lo mataron porque no dejó que se llevaran la moto. Otro hermano mío me vino a avisar que lo habían matado, pero lo mataron como a un perro”, dice Néstor con voz apagada.



“Pepe”, cuenta Néstor, era el séptimo hermano varón de la familia. “Somos 7 varones y una hermana, pero ahora somos 6 varones y una hermana”, se lamenta.

Movilización en Pando para pedir justicia por el asesinato de un cuidacoches de la zona. Foto: Francisco Flores

Según indicó la fuente consultada por El País, la Policía tiene la hipótesis de que los agresores serían un grupo de personas de Pando que frecuentan la plaza.



“Se está trabajando para identificarlos. En un grupo medio grande, en ese tumulto, estuvo el agresor y están los que van acompañando al costado, pero terminan siendo todos responsables”, indicó la fuente y agregó: “ahora está trabajando el departamento de homicidios”.



Néstor dice que las personas que asesinaron a su hermano son de Pando. “Son de acá. Eran como 15 y están escondidos porque saben que los está buscando la policía”, dice.

Fiscalía y el Departamento de Homicidios de Canelones trabajan para determinar cuál fue el motivo que desencadenó la muerte del cuidacoches y cuántas personas participaron en la misma.



De todas maneras, en la ciudad solo se respira el aire de la indignación y de la inseguridad. “Acá si la gente ve algo no dice nada porque tiene miedo. Los están robando y lastimando. Acá no podés sentarte en la plaza porque la gente ve algo raro y se abre. Esto es tierra de nadie”, dice Néstor.



Sobre las 19:30 de ayer, el grupo de personas llegó a la comisaría de la ciudad. A esa hora, a los cánticos de “Pepe”, se sumaron los de “Pando” y “Justicia”. Una de las vecinas que encabezó la marcha dijo que la ciudad es “tierra de nadie”. “Pedimos seguridad y por favor que se haga justicia porque mataron a alguien de una manera atroz”, comentó. Pando ayer se convirtió en palmas, en gritos por “Pepe” y más seguridad.