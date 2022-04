Uso de munición en pelea del ex Comcar fue para no lamentar "alguna muerte", dijo Petit

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, dijo este lunes en rueda de prensa que el uso de munición menos que letal por parte de efectivos policiales para terminar una pelea con cortes entre 11 reclusos del ex Comcar, que tuvo lugar la semana pasada, “si bien deja heridas fue lo único posible para evitar males mayores".

"El enfrentamiento era muy intenso y si no hubiera habido eso, probablemente hubiera que lamentar alguna herida muy grave o alguna muerte”, explicó.

El conflicto se produjo el pasado miércoles en el patio del centro penitenciario entre presos del módulo 10, como informó Telemundo (Canal 12) y confirmó a El País el Ministerio del Interior. Los efectivos policiales dieron la voz de alto a los reclusos, que hicieron caso omiso; luego, los guardias utilizaron gas para disuadir la pelea, pero como esta continuó efectuaron disparos con munición menos que letal, según la cartera.



La intervención policial terminó con el enfrentamiento, tras el que se incautaron seis cortes y lanzas de fabricación carcelaria. El caso está a manos de Fiscalía, y desde el Ministerio del Interior se informó que la actuación policial se ajustó al protocolo.

“No es deseable la represión, todo indica que en este caso la intervención fue para evitar males mayores”, manifestó hoy Petit. “Este episodio nos dice que seguimos con grandes problemas para bajar la violencia”, añadió.



“Hay áreas muy grandes con cientos de personas en condiciones que generan violencia. Pero no es una violencia que esté focalizada solamente allí en el patio, es una violencia que se reproduce luego hacia afuera”, señaló el comisionado parlamentario.



Petit definió que el enfrentamiento se produjo a raíz de “la madre de todas las violencias, que es cuando uno no tiene condiciones humanas de vida”. “No es por mala voluntad de las autoridades, es un problema estructural que tiene el país”, calificó.



En el episodio de violencia “hay una enorme señal”, dijo el comisionado parlamentario, que expresó “una enorme expectativa” para la próxima Rendición de Cuentas.



“Hay que pensar en alternativas para que haya patio, para que haya actividades (en las cárceles). Para que la vida en reclusión sea vida en reclusión, no puede no ser vida, y la vida implica cultura, relacionamiento, aire libre, deporte, participación, capacitación, preparación para la vida en libertad”, sostuvo.

“El país no ha logrado tener un sistema penitenciario que sea integrador”, definió Petit. “Para eso requiere reforzar los planes, reforzar las articulaciones entre los organismos y algunos recursos”, afirmó y añadió que es “por eso la expectativa en la Rendición de Cuentas”.