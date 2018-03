Una mujer fue asesinada a puñaladas por expareja

Una mujer de 51 años de edad fue asesinada ayer por su expareja, un hombre de 56 años, quien la apuñaló en un almacén ubicado en la esquina de las calles José L. Terra y Libres, a una cuadra del Mercado Agrícola.



Sobre el agresor pesaba desde el 1° de marzo de este año una medida cautelar impuesta por la Justicia que le impedía acercarse a menos de 200 metros del lugar. No se había dispuesto sin embargo que usara tobillera, ni la mujer, Mariana Luna Chiodi Suárez, se hallaba protegida por custodia policial.



De acuerdo a las informaciones primarias, esta situación se debería a que las denuncias en contra del hombre habían sido por instigación psicológica y no por maltrato físico.



A comienzos de la tarde de ayer, el hombre identificado por las iniciales B.R.P.R. aprovechó que la víctima se encontraba sin clientela ni nadie que la acompañara e ingresó de improviso al comercio.



Según declaraciones de vecinos a El País, la violencia se desató en la zona de la propia almacén porque había latas y mercaderías tiradas por el piso, pero el hombre arrastró a su expareja a los fondos de la finca y allí la asesinó. El criminal salió del almacén con el cuchillo ensangrentado en una de sus manos, contó una vecina del complejo de viviendas que está enfrente del negocio y se acercó para auxiliar a la comerciante después de escuchar gritos. y mientras otra vecina se comunicaba al 911.



El hombre caminó menos de una cuadra y se deshizo del arma blanca arrojándola en un contenedor próximo a la calle Amézaga. Después tomó un taxi y huyó de la zona.



Mientras la Policía rastreaba datos para dar con la radio del coche de alquiler, se supo que el homicida había sido recién detenido por personal de Prefectura Naval cuando intentó suicidarse, arrojándose a la aguas del Río Santa Lucía, a la altura del puente de La Barra. Debido a su estado de conmoción debió ser internado en el Hospital Maciel, en donde anoche se encontraba con vigilancia y sería indagado por la Justicia después del alta médica.



La mujer asesinada había llegado al barrio Goes hacía no más de seis meses y allí abrió el comercio que atendía junto al hombre que terminó ultimándola. Eso fue hasta febrero, cuando de pronto los vecinos se sintieron sorprendidos por la bajada de la cortina metálica.



En medio de un conflicto doméstico y después de realizar denuncias policiales, la mujer había decidido separarse. En este mes de marzo, reabrió el negocio y hacía unos días que había hecho comentarios a clientes acerca de su cansancio por estar trabajando muchas horas sola.



En el hecho, trabajó en primera instancia el fiscal penal de Homicidios de 1er. Turno, Juan Gómez, y personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena. Cuando a las 17:00 horas se confirmó que se trataba de un crimen por razones de género, el caso cambió de tribunales al caratularse como femicidio.

Casos anteriores.

En este 2018 hubo siete homicidios por razones de género y hay otros dos que permanecen en investigación. El pasado fin de semana se dio el intento de asesinato de una joven salteña que resultó golpeada por su pareja.



El sexto caso fue el de una mujer de 30 años, embarazada de cinco meses; la asesinó su expareja en el balneario La Coronilla, en Rocha.



El anterior femicidio se cometió el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Salto.



Investigan muerte de sereno en Lagomar.

La Policía investiga el homicidio de un hombre de 36 años, en Lagomar. Se trata de un sereno que cuidaba una vivienda en construcción, ubicada en la calle 27, en la esquina con Almenara, informó Telenoche.



La víctima fue encontrada sin vida ayer de mañana y presentaba un corte profundo en su cabeza.



A unos 70 metros de la vivienda apareció un hacha y otros elementos, como una campera, que están siendo analizados por técnicos de la Policía Científica.



Fue el propietario del terreno quien llegó cerca de la hora 9:30 y encontró al sereno tendido sobre un colchón, ya sin vida, en medio de un charco de sangre.