La ministra de Seguridad del gobierno argentino, Patricia Bullrich, aseguró que en la ciudad de Montevideo hay más asesinatos que en su país.

"Montevideo tiene más asesinatos que Argentina", denunció Bullrich en la noche del domingo durante su participación en el programa "Debo decir", que transmite el canal América de Buenos Aires.

"Si seguimos así todos los años bajando este nivel de homicidios y los robos vamos a estar mejor. Hemos pasado a ser el segundo país de América Latina en problemas de inseguridad. Éramos el cuarto. Montevideo tiene más asesinatos que la Argentina. Y si ustedes me preguntan me dirían que no es así", enfatizó Bullrich en el programa conducido por el periodista Luis Novaresio. Aparte de la jerarca, participaron el fiscal José María Campagnoli, el periodista Gerardo "Tato" Young y la activista por los derechos humanos Susana Trimarco.

Según dijo la semana pasada el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, durante su interpelación, "en el año 2017 la tasa de homicidios se ubicó en 8,1 cada 100.000 habitantes y para la ciudad de Montevideo fue de 11,7".

Al inicio de la gestión, en 2015, la tasa de homicidios se ubicó en 8,5 cada 100.000 habitantes y para la ciudad de Montevideo el número fue de 12,5.

Las críticas al aumento del número de homicidios que en marzo de este año tuvieron su máximo histórico (322 entre abril de 2016 y marzo pasado), enfrentó a senadores del oficialismo y de la oposición.

El senador nacionalista Luis Alberto Heber, por ejemplo, manifestó su malestar porque el ministro del Interior comparó en sala las tasas de homicidios de ciudades como Londres y Montevideo.