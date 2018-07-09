Investigan posible caso de femicidio en Rivera: concubino fue preso preventivamente

RIVERA

Una mujer de 46 años fue encontrada muerta en Rivera y su pareja, un hombre de 59 años, fue detenida mientras investigan lo sucedido.

En la madrugada del sábado una mujer de 46 años fue encontrada muerta sobre su cama en Rivera Chico, al oeste de la ciudad de Rivera. La fiscalía investiga si se trata de un femicidio, que lo constituiría en el decimonoveno caso del año.

Su pareja, un hombre de 59 años, fue detenido y permanecerá en prisión preventiva durante 90 días a pesar de que fue él quien dio el alerta policial de que la mujer se encontraba sin vida.

La fiscal del caso, Verónica Bujarin, aseguró a Radio Uruguay que hay pruebas de que la mujer había sido maltratada por el hombre, con quien convivía hace más de un año.

El hombre quedó detenido por un delito de homicidio muy especialmente agravado, en virtud del vínculo de concubinato que existía con la fallecida lo que podría ser clave para configurar el femicidio, explicó Bujarin. Agregó que por los datos obtenidos era u201cuna relación afectiva donde primaba la violenciau201d.

El sospechoso del crimen tiene en su contra una denuncia policial hecha por una mujer que es su expareja, por un hecho de violencia doméstica en el año 2014.

Si bien la defensa del acusado apeló la decisión de la fiscalía de la prisión preventiva, la magistrada aseguró que es para prevenir el riesgo de fuga.

En los primeros seis meses del año se llevan cometidos 18 femicidios y aún restan varios sin resolver. Según las organizaciones feministas, la cifra ya está cerca de las tres decenas. La mayoría de los crímenes se cometió en el interior del país.

Treinta y Tres.

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Luego de tres días del homicidio de Rocío Belén Duche, de 14 años, no hay detenidos.

Pese a que ayer hubo una maratónica jornada de interrogatorios y trabajo de inteligencia e investigación por parte del fiscal Maximiliano Sosa y la Policía de Treinta y Tres, no hubo pistas de quién pudo haber sido el homicida de la joven.

La adolescente, que era esperada en un cumpleaños del barrio, apareció muerta en una cuneta a dos cuadras del lugar donde se realizaba la fiesta. Katering Duche, tía de la víctima dijo que la vio la noche anterior: u201cEstaba entusiasmada, me había contado del cumpleaños y me dijo que antes se iba a juntar con amigas para después ir a la fiestau201d.

