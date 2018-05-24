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El País Información Policiales

Investigan muerte de mujer en Cerro Largo: hay seis detenidos, entre ellos su pareja

24/05/2018, 13:01
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Sede de la Fiscalía de Melo. Foto: Néstor Araujo.

Quebracho

La mujer de 74 años fue encontrada muerta y según la Policía, si bien se está investigando lo sucedido, podría tratarse de un nuevo caso de femicidio.

Néstor Araujo
Cerro Largo

En el departamento de Cerro Largo investigan la muerte de una mujer de 74 años.

La Fiscalía Letrada Departamental ordenó la urgente detención de seis personas de la zona rural conocida como Quebracho, cerca de Tupambaé, luego de encontrar el cuerpo de la mujer en la mañana de ayer miércoles.

Los detenidos están incomunicados y son cinco hombres y una mujer. Uno de ellos tiene 49 años y era pareja de la fallecida.

Según informaron fuentes policiales a El País, hay un 99,9% de posibilidades de que se trate de un femicidio.

Los agentes señalaron que la muerte habría ocurrido en “circunstancias extrañas” y en horas de la madrugada de ayer miércoles.

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