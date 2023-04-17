Internaron a un hombre con heridas graves por la explosión de un extintor en Rocha

Un hombre fue hospitalizado este lunes, herido por la explosión de un extintor mientras trabajaba en la ciudad de Rocha, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

El personal de Bomberos fue alertado este lunes sobre las 11:40 horas respecto a lo ocurrido en la empresa, ubicada en Juan Pertusso y Martínez Rodríguez. El incidente sucedió mientras el hombre recargaba el extintor, dijo el comisario Raúl Silvera.

Personal médico trasladó al hombre, de 36 años y en estado grave, a un centro de salud. Ahora el individuo "tiene traumatismos graves, pero se encuentra dentro de la gravedad de manera estable en coma inducido", señaló Silvera, en conversación con Subrayado (Canal 10).

En tanto, efectivos policiales se encargaron del relevamiento de indicios para estudiar las posibles causas del hecho. En el lugar encontraron un extintor a polvo ABC de 1 kilo y otros elementos que están siendo analizados, indicó Bomberos.

