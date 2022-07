INR investiga a exjerarca del ex Comcar por negociar incautación de armas con presos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fiscalía analiza un audio divulgado este miércoles para determinar si Willington Sierra, exdirector del Polo Industrial del ex Comcar, cometió el delito de "negociar" una incautación de armas con presos. Según confirmó el Ministerio del Interior a El País, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, dispuso una investigación de urgencia. Además, agregaron que la Dirección de Asuntos Internos oficia de auxiliar de Fiscalía en la órbita penal.

En el audio, difundido en Twitter por el periodista Gabriel Pereyra, se escucha un diálogo entre el recluso con el que hace la negociación, donde Sierra le dice: “No te voy a tirar allá pa’ abajo; no voy a hacer ningún informe pa’ tu juez, si no te tengo que matar, en todos los sentidos, la vamo’ a dejar por esa. Te quedás acá y rescátate otra comisión”.



Además, agrega: “Si quisiera te complicaba y ya está, y me cagaba de la risa. Y te di una oportunidad. Charlamo’, arreglamo’, marchaste, comiste del tupper ahí”.

Este audio grabado por un preso llegó a Fiscalía que lo investiga.

Es la voz de Willington Sierra, exdirector del Polo Industrial, removido por construir un parrillero con dinero público.

Ahora lo investiga por negociar incautación de armas con privados de libertad en Comcar. pic.twitter.com/KQTEEEXHhP — Gabriel Pereyra (@Gabrielhpereyra) July 27, 2022

El recluso le pregunta si el asunto de que se encontró un arma ingresada por él “queda interno”, y Sierra le responde: “capaz que sale, se encontró un arma ahí. Vos la dejás arriba, ¿la dejaste en el techo?”, ante lo que el recluso le aclara que dejará el arma “en el arenero de los gurises”.



En un video publicado posteriormente por Pereyra, se ve a Sierra buscando el arma en el arenero.

La confirmación de que, luego de negociar con un preso la entrega de un arma, Willington Sierra, jerarca dentro del INR, fue e hizo la mímica de buscar el revólver en un arenero. Sabía lo que iba a encontrar. Mañana más detalles en ⁦@RadioSarandi690⁩ ⁦@vtvnoticiasuy⁩ pic.twitter.com/ui4eIOfB1U — Gabriel Pereyra (@Gabrielhpereyra) July 28, 2022

Willington Sierra fue cesado como director del Polo Industrial de la Unidad N°4 a medidados de julio y se le inició un sumario administrativo sin separación del cargo.



El sumario se dio a raíz de que trascendiera que Anthony Vallejo (en ese momento director del ex Comcar) construyó un parrillero con material de la cárcel y valiéndose de mano de obra de presos, el cual posteriormente fue trasladó a su casa en un auto oficial.