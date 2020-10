Incautación en Salto: por qué no se usó la ley de derribos y cuál sería el origen de la cocaína

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya ascienden a nueve los detenidos vinculados a la incautación de 460 kilos de cocaína en un campo de Salto, valuada en unos U$S 4.000.000.

Diego Fernández, director nacional de Policía, precisó en conferencia de prensa este viernes que los siete uruguayos detenidos "no tienen antecedentes y no estaban vinculados previamente con el narcotráfico".

Consideró además que la incautación de "459,969 kilos" de cocaína "es muy importante", y que se trata de una "señal para el país y para el exterior que se sepa que se está combatiendo el narcotráfico en serio".

Fernández destacó que si bien existe una ley de derribos "no está protocolizado, no está en funcionamiento, entonces se comportaron de acuerdo a lo que el marco legal establece". Esto implicó que "se siguió hasta el límite territorial de Uruguay, fue rumbo a Brasil", por lo que "se dio cuenta a la Fuerza Aérea Brasileña que está trabajando al respecto", aunque señaló que no hay mayores detalles del paradero de la aeronave.

Agregó que "se presume" que la droga es de origen boliviano. Los paquetes tienen un "logo nuevo", dijo Fernández aunque advirtió: "No quiere decir nada, pueden cambiar de logo a su antojo".

Un comunicado del Ministerio del Interior publicado esta tarde indica que "el ciudadano uruguayo responsable de la maniobra mantenía contacto con diversos ciudadanos, en principio de apariencia extranjera, a los cuales les proveía de transporte y alojamiento en nuestro país, para luego presentarles una superficie que a la postre oficiaría de 'pista de aterrizaje' clandestina".

Además, el texto puntualiza que incautaron poco más de 459 kilos de cocaína, distribuidos en 14 paquetes con 420 ladrillos con la droga, así como "una importante suma de dinero en moneda nacional y extranjera".



El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, brindó el jueves una conferencia de prensa en la que señaló los detalles preliminares de la incautación que ocurrió ayer de tarde y precisó que eran en ese momento siete los detenidos, de los cuales uno era ciudadano brasileño y otro boliviano.

Larrañaga contó que los efectivos se encontraban "a una distancia de unos 1.400 metros del punto de llegada del avión" Cessna 182 aterrizó.

Tras la descarga de la droga en un campo la avioneta se mantenía en marcha mientras se realizaba el repostaje de combustible. Las camionetas con la droga que llegaba en la avioneta no pudieron huir. En ese momento la avioneta levantó vuelo y los policías, al ver que estaba escapando, comenzaron a disparar. En ese mismo momento el helicóptero de la Fuerza Aérea persiguió al Cessna 182. La tripulación siguió de cerca a la aeronave, pero esta logró escapar hacia la frontera.