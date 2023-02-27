Imputaron por femicidio a hombre de 21 años que asesinó a su pareja en San José de Mayo

Este domingo fue imputado el hombre de 21 años que el sábado por la madrugada apuñaló y mató a su pareja, de 40, en San José de Mayo.

Luego de que Fiscalía remitiera las pruebas al juzgado letrado de San José de primer turno, el hombre fue formalizado por "la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado (femicidio)" y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 180 días mientras avanza la investigación.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en San José de Mayo. Un testigo informó que una mujer, caída en la vía pública, había sido trasladada por un hombre al hospital local. La víctima presentaba una puñalada en la espalda y falleció en el centro de asistencia. En tanto, el ahora imputado, fue detenido en el lugar.