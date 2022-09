Heber dijo que fue amenazado de muerte desde la cárcel y "se sabe" quién fue

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comunicó este viernes que recibió una amenaza de muerte desde la cárcel. Sostuvo que la persona está identificada, aunque prefirió no dar mayores detalles. "Estamos en esto para no alarmar, al revés", dijo.

El dato surgió cuando fue consultado sobre si el atentado contra la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner ocurrido ayer de noche implica replantear la escolta presidencial en Uruguay.



"A mí siempre se me ha dicho de amenazas que todos tenemos —yo tengo una también— que hay que tener cuidado con un loco que sienta mañana imbuido con la tarea de tratar de asesinar a otra persona o un gobernante. Esto fue típico en ese marco, una persona que se acercó y trató de disparar, y es un caso que condenamos", comenzó respondiendo el ministro en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).



"Es lo que hay que tener cuidado, pero ese cuidado no puede llevar a que los jerarcas, los presidentes, ministros no tengan ese contacto con la gente que para nosotros que es tan esencial y tener una especie de muralla por temor a que aparezca", agregó.



"Estamos siempre con el cuidado del caso. Tenemos que dar las custodias, pero no esa distancia que los jerarcas no deben tener. No estamos acostumbrados a eso", puntualizó el secretario de Estado.



Ante la repregunta acerca de la amenaza, retrucó: "Tuvimos una amenaza desde la cárcel. Pero bueno...", aunque prefirió no dar detalles de eso. "No queremos darle propaganda", agregó, y luego acotó que "se sabe" quién lo amenazó tanto a él como al director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).



Respecto a si fue una amenaza de muerte, respondió: "Sí, sí". "Estamos en esto para no alarmar, al revés", acotó.