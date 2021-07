Heber informó que bajaron los delitos en primer semestre del 2021 y presentó las cifras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, destacó este martes en conferencia de prensa que la "tendencia al alza de los delitos fue quebrada ya en el 2020", durante la administración de su antecesor Jorge Larrañaga, y anunció cifras de delitos del primer semestre de 2021, comparado con el mismo período del año pasado.

Heber destacó que son "números muy buenos y contundentes" de la gestión en materia de seguridad pública. Por un lado, señaló que en el primer semestre de 2021 frente al primer semestre de 2020 hay un 26% menos de homicidios, 10,2% menos de hurtos, así como un descenso de las rapiñas de 17%. Los casos de violencia doméstica registrados descendieron 12,5% y 43,3% menos de casos de abigeato.

Cifras de delitos en el primer semestre de 2021. Foto: Ministerio del Interior

El ministro también presentó cifras del último trimestre (abril a junio) de 2021 frente al mismo periodo de 2020. En ese período se registraron 21% menos de homicidios, 1,2% menos de hurtos, 5,7% menos de rapiñas, así como 9,8% de denuncias de violencia doméstica y 47,5% menos de casos de abigeato.

Cifras de delitos en el segundo trimestre de 2021. Foto: Ministerio del Interior

Heber destacó tras anunciar las cifras que "no hay impunidad para quien delinque en el país", ante un trabajo "coordinado" entre la Policía y Fiscalía General de la Nación.



Además, aludiendo a las administraciones del Frente Amplio señaló que "se culpaba a la sociedad para evitar culpas propias" y resaltó que eso no debe ser así. "Se puede resolver, se va resolviendo, vamos bajando, vamos teniendo éxito en la lucha contra la delincuencia", acotó.



Los resultados, dijo el ministro, se deben a la "conducción política" y la "profesionalidad" de la policía. Y frente a las críticas que "buscan minimizar la acción profesional de la policía", afirmó que hay más formalizaciones y "2.000 presos más", aunque no determinó en qué período ocurrió esa suba.

"Sí se puede, se podía, siempre se pudo", remarcó Heber sobre la mejora de cifra de delitos. "¿Estamos conformes con estos números? No, no, todavía se puede mucho más", añadió.

"Algunos tratan de minimizar la acción de la Policía diciendo que la baja de delitos es producto de la pandemia y no del éxito de la Policía, cosa que yo lamento", dijo el ministro, quien señaló que de ser cierta esa teoría "tendríamos menos condenados, presos y formalizados".

Por otro lado, se refirió a la eventual derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), entre los cuales hay medidas para la seguridad pública. "Si se derogan nos sacan herramientas fundamentales", remarcó, y puntualizó que si la policía actúa en la calle pidiendo documentos "está respaldado por la LUC".



"Hemos capturado asesinos en los controles pidiendo solamente documentos", graficó. También aseguró que "no hay una acción desde que está la ley que se pueda decir que la acción de la policía es con gatillo fácil".

Heber también se refirió al caso de dos policías imputados tras una persecución a un joven de 20 años en Durazno, que falleció poco después. "En este caso concreto, donde se cataloga de abuso de funciones a dos policías que persiguen a quien no se detuvo frente al control no lo entiendo y respaldo a los policías. Hicieron lo que tenían que hacer, perseguirlo. Lamentablemente le costó la vida a una persona, lamentamos mucho esa vida, pero no fue por el accionar. El accionar de la policía fue tratar de parar y averiguar, como lo hacen en todas partes del país y es la orden de este ministerio: controlar, parar, pedir documentos".