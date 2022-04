Hallaron un brazo humano en aguas frente a la rambla, donde hace días apareció un torso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes de mañana efectivos de Prefectura hallaron un brazo humano en aguas frente a la rambla de Montevideo, a la altura de la intersección con la calle Paraguay, informó el periodista Alfredo Dante y confirmaron a El País fuentes de la Armada Nacional.

Se trata del segundo hallazgo de restos humanos en esa zona de la capital en menos de una semana. "Presumiblemente" este brazo se trataría del mismo cuerpo que se encontró días atrás, dijeron desde la Armada.

Esta mañana, una denuncia de un civil alertó por la presencia del brazo y se dirigieron hasta la zona efectivos de Prefectura, como sucedió la semana pasada.

Agentes de Prefectura encontraron el jueves pasado el torso de un hombre tras la denuncia de un peatón. El análisis forense reveló que el cuerpo pertenecía a un hombre asesinado hace tres días de varias puñaladas en el pecho.

Hasta el pasado viernes, se sabía que el tórax era "presumiblemente" de un hombre adulto de tez blanca, como dijeron desde la Armada Nacional.



Por el momento, no se conoce la identidad de la persona, porque al no tener extremidades no es posible obtener las huellas y eso hace más complejo el trabajo, había explicado la fiscal del caso, Adriana Edelman.